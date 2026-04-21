НПЗ в Туапсе остановил работу после дроновой атаки 16 апреля, - Reuters

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который работает преимущественно на экспорт, почти полностью приостановил работу после атаки дронов 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Собственные источники издания в РФ сообщили, что атаки дронов на Туапсе, которые произошли 16 и 20 апреля, значительно повредили транспортную инфраструктуру в порту. Также вспыхнули хранилища нефтепродуктов, потушить пожары не удается.

Масштабные пожары в порту сделали невозможной загрузку нефтепродуктов, что остановило работу нефтеперерабатывающего завода. Точные сроки возобновления работы НПЗ, или даже приблизительные, источники называть отказались "из соображений безопасности".