Пожежа на НПЗ в Туапсе після атаки дронів триває вже п'яту добу

Пожежа на нафтовому терміналі в російському Туапсе, спричинена українськими дронами 16 квітня, триває досі.

Ситуація на об’єкті Андрій Коваленко оприлюднив фото, на якому видно, що нафтотермінал у Туапсе продовжує горіти. Густі стовпи диму піднімаються над об’єктом, вогонь не вщухає вже кілька днів. Нагадаємо, удар по порту та нафтобазі в Туапсе було завдано в ніч на 16 квітня. Тоді горіли щонайменше два резервуари з нафтою. Фото: пожежа на об'єкті в Туапсе (t.me/akovalenko1989) Наслідки атаки росіяни ліквідовували протягом трьох днів, але пожежа досі не згасла.