Пожежа на НПЗ в Туапсе після атаки дронів триває вже п'яту добу
Пожежа на нафтовому терміналі в російському Туапсе, спричинена українськими дронами 16 квітня, триває досі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника ЦПД Андрія Коваленка.
Ситуація на об’єкті
Андрій Коваленко оприлюднив фото, на якому видно, що нафтотермінал у Туапсе продовжує горіти. Густі стовпи диму піднімаються над об’єктом, вогонь не вщухає вже кілька днів.
Фото: пожежа на об'єкті в Туапсе (t.me/akovalenko1989)
Наслідки атаки росіяни ліквідовували протягом трьох днів, але пожежа досі не згасла.
У ніч на 20 квітня Сили оборони України завдали нового удару по нафтовому терміналу в російському Туапсе. Зафіксовано влучання в резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.
Раніше, 16 квітня, у Краснодарському краї РФ працювала ППО: повідомлялося про вибухи та загоряння в Туапсе на території порту й нафтобази. Тоді горіли щонайменше два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ. Місцева влада підтвердила атаку дронів, численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.
До цього Сили оборони уражали Туапсинський НПЗ у ніч на 31 грудня 2025 року (пошкоджено установку первинної переробки нафти та комплекси глибинної переробки), а також у листопаді 2025 року (тоді дрони уразили нафтоналивну інфраструктуру порту, безпілотна небезпека тривала майже 8 годин).