Новый VR-шлем PlayStation и тайные профсоюзы в Apple: главное из мира технологий за 22 февраля

Компания Sony впервые показала новый гаджет виртуальной реальности PlayStation VR2. Тем временем сотрудники Apple создают тайные профсоюзы, а NASA продолжает делиться завораживающими фотографиями из космоса.
О главных новостях из мира технологий за 22 февраля - в материале РБК-Украина.
Компания Sony продемонстрировала дизайн будущего шлема виртуальной реальности PlayStation VR2.
Компания позаботилась о том, чтобы устройство гарантировало все необходимые удобства во время использования. Речь идет о весе гаджета и о его креплении на голове. Также появится функция настройки расстояния линз.
Телескоп Hubble сделал завораживающее фото на котором показал взаимодействие двух галактик в созвездии Пегас.
Стоит отметить, что одна из галактик - спиральная. Посредине ее пересекает перемычка. Более того в ней расположена массивная черная дыра и кольцо звездных скоплений. Благодаря своим особенностям ее отнесли к списку пекулярных галактик.
Twitter является платформой, которая обеспечивает возможностью молниеносно делиться всеми подробностями своей жизни, мыслями или же неспешными рассказами.
Впрочем, активное использование сети подходит далеко не всем, в связи с чем, в 2020 году сервис микроблогов добавил возможность планировать свои публикации.
откройте приложение на своем компьютере;
напишите твит, который планируете отправить позже;
нажмите на иконку календаря;
укажите необходимые вам дату и время;
нажмите "Подтвердить".
Бюро авторского права США отказалось защищать авторским правом произведение искусства нейросети. Якобы это возможность распространяется лишь на людей.
Инициатор запроса Стивен Талер также получил отказ и в Великобритании, а апелляционный суд подтвердил решение.
Талер, в свою очередь, уверен, что решение Бюро авторского права США является неконституционным, а его правила - устаревшими.
Сотрудники магазинов Apple Store в США тайно создают профсоюзы. Более того, они используют гаджеты на базе Android, чтобы скрыть свои планы от начальства.
Работники убеждены в том, что компания обязана им увеличить зарплату на фоне того, что, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, продажи через магазин в 2021 году составили 36% от общей прибыли Apple.
В то же время, руководство компании угрожает сотрудникам тем, что организация профсоюзов повлечет лишь понижение зарплаты.