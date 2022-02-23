Новый VR-шлем PlayStation и тайные профсоюзы в Apple: главное из мира технологий за 22 февраля

Sony показала дизайн нового шлема виртуальной реальности

Компания Sony продемонстрировала дизайн будущего шлема виртуальной реальности PlayStation VR2.

Компания позаботилась о том, чтобы устройство гарантировало все необходимые удобства во время использования. Речь идет о весе гаджета и о его креплении на голове. Также появится функция настройки расстояния линз.

Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик

Телескоп Hubble сделал завораживающее фото на котором показал взаимодействие двух галактик в созвездии Пегас.

Стоит отметить, что одна из галактик - спиральная. Посредине ее пересекает перемычка. Более того в ней расположена массивная черная дыра и кольцо звездных скоплений. Благодаря своим особенностям ее отнесли к списку пекулярных галактик.

Как запланировать публикацию в Twitter?

Twitter является платформой, которая обеспечивает возможностью молниеносно делиться всеми подробностями своей жизни, мыслями или же неспешными рассказами.

Впрочем, активное использование сети подходит далеко не всем, в связи с чем, в 2020 году сервис микроблогов добавил возможность планировать свои публикации.

откройте приложение на своем компьютере;

напишите твит, который планируете отправить позже;

нажмите на иконку календаря;

укажите необходимые вам дату и время;

нажмите "Подтвердить".

Работы искусственного интеллекта невозможно защитить авторством

Бюро авторского права США отказалось защищать авторским правом произведение искусства нейросети. Якобы это возможность распространяется лишь на людей.

Инициатор запроса Стивен Талер также получил отказ и в Великобритании, а апелляционный суд подтвердил решение.

Талер, в свою очередь, уверен, что решение Бюро авторского права США является неконституционным, а его правила - устаревшими.

Сотрудники Apple создают тайные от начальства профсоюзы

Сотрудники магазинов Apple Store в США тайно создают профсоюзы. Более того, они используют гаджеты на базе Android, чтобы скрыть свои планы от начальства.

Работники убеждены в том, что компания обязана им увеличить зарплату на фоне того, что, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, продажи через магазин в 2021 году составили 36% от общей прибыли Apple.

В то же время, руководство компании угрожает сотрудникам тем, что организация профсоюзов повлечет лишь понижение зарплаты.