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В США отказываются распространять авторские права на работы искусственного интеллекта

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Вторник 22 февраля 2022 10:42
В США отказываются распространять авторские права на работы искусственного интеллекта Фото: "Недавний вход в рай" (copyright.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Бюро авторского права США (USCO) отклонило попытку защитить авторским правом произведение искусства, которое было создано искусственным интеллектом. Якобы защита распространяется лишь на работы человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Бюро авторского права США настаивает, что авторские права не распространяются на произведения искусства, созданные ИИ

Инициатором запроса был Стивен Талер. Он попытался защитить авторские права на работу "Недавний вход в рай". Во время пересмотра постановления 2019 года, он заявил, что требования USCO являются неконституционными.

"Недавний вход в рай" была создана искусственным интеллектом, который Талер называет "Машиной творчества". Он подал заявку на регистрацию произведения и отметил, что оно было создано как "работа по найму".

Впрочем, в USCO отметили, что регистрация возможна лишь тогда, когда произведение было “основано на творческих силах”, в связи с чем ведомство не имеет намерения защищать те работы, в которых отсутствует вклад автора-человека.

Также Талер не смог переубедить USCO в том, что им следует пересмотреть свои правила. Он предпринимал подобные попытки в нескольких странах. В Великобритании его заявка была отклонена, после чего апелляционный суд подтвердил это решение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как британские ученые компании Sonantic научили искусственный интеллект флиртовать. Тем временем в Германии его использовали для улучшения движения транспорта.

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Искусственный интеллект Соединенные Штаты Америки
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