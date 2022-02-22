Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2
Компания Sony раскрыла внешний вид будущего шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Его выполнили в кругообразном дизайне, при этом сохранили нотки внешности остальных устройств семейства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу PlayStation.
В компании отметили, что сразу продумывали, как будет выглядеть их VR-шлем еще при разработке PS5. Внешний вид PlayStation VR2 имеет сходство с геймпадом DualSense и гарнитурой Pulse 3D.
Sony добавила, что будущее устройство специально было спроектировано для гарантирования всех удобств. Речь идет о его весе, в том числе и креплении на голову. Также появилась возможность отдельно настроить расстояние линз.
Среди остальных, уже известных, особенностей шлема можно отметить:
- поддержку 4К с HDR;
- OLED-матрицу;
- датчики отслеживания глаз;
- обратную отдачу в духе вибрации на DualSense;
- подключение к консоли через один USB-C кабель.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в скором времени интерфейс консоли PlayStation 5 получит поддержку украинского языка.