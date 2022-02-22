ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 15:45
Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2 Фото: Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2 (blog.playstation.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Sony раскрыла внешний вид будущего шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Его выполнили в кругообразном дизайне, при этом сохранили нотки внешности остальных устройств семейства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу PlayStation.

В компании отметили, что сразу продумывали, как будет выглядеть их VR-шлем еще при разработке PS5. Внешний вид PlayStation VR2 имеет сходство с геймпадом DualSense и гарнитурой Pulse 3D.

Фото: Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2 (blog.playstation.com)

Sony добавила, что будущее устройство специально было спроектировано для гарантирования всех удобств. Речь идет о его весе, в том числе и креплении на голову. Также появилась возможность отдельно настроить расстояние линз.

Среди остальных, уже известных, особенностей шлема можно отметить:

  • поддержку 4К с HDR;
  • OLED-матрицу;
  • датчики отслеживания глаз;
  • обратную отдачу в духе вибрации на DualSense;
  • подключение к консоли через один USB-C кабель.

Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2

Фото: Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2 (blog.playstation.com)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в скором времени интерфейс консоли PlayStation 5 получит поддержку украинского языка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Sony
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше