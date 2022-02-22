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Сотрудники Apple используют Android для создания тайных профсоюзов

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Вторник 22 февраля 2022 09:47
Сотрудники Apple используют Android для создания тайных профсоюзов Фото: сотрудники Apple используют Android для создания тайных профсоюзов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники магазинов Apple Store в Соединенных Штатах Америки тайно от начальства объединяются в профсоюзы. Они используют телефоны на базе Android, чтобы избежать слежки и скрыть свои планы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Компания Apple насчитывает более 500 официальных магазинов, а также более 270 на территории США. В Apple Store работают около 65 тысяч человек.

Как отмечает Комиссия по ценным бумагам и биржам, продажи через магазины и сайт в 2021 году составили 36% от общего дохода Apple. Впрочем, как утверждают сотрудники, несмотря на большие цифры дохода - это никак не отразилось на их зарплате (от 17 до 30 долларов за час). После того как компания пошла на уступки - работники заявили, что прибавка все так же не соответствует общей прибыли компании, росту инфляции и ценам на жилье.

Сотрудники двух магазинов Apple начали формировать заявку в Национальный совет по трудовым отношениям. Более того, работники еще шести торговых точек уже начали объединяться в профсоюзы.

Как сообщил изданию один из сотрудников, руководство компании беседовало с каждым из них поодиночке и утверждало, что вступление в профсоюзы повлечет за собой лишь понижение зарплаты.

Напомним, РБК-Украина писало про то, что Apple начала пробное производство iPhone 14.

Также компания готовится презентовать более 7 новых моделей компьютеров Mac в 2022 году.

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