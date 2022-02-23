Новий VR-шолом PlayStation і таємні профспілки в Apple: головне зі світу технологій за 22 лютого

Компанія Sony вперше показала новий гаджет віртуальної реальності PlayStation VR2. Тим часом співробітники Apple створюють таємні профспілки, а NASA продовжує ділитися яскравими фотографіями з космосу.
Про головні новини зі світу технологій за 22 лютого - у матеріалі РБК-Україна.
Компанія Sony продемонструвала дизайн майбутнього шолома віртуальної реальності PlayStation VR2.
Компанія подбала про те, щоб пристрій гарантував всі необхідні зручності під час використання. Йдеться про вагу гаджета і про його кріплення на голові. Також з'явиться функція налаштування відстані лінз.
Телескоп Hubble зробив яскраве фото на якому показав взаємодію двох галактик у сузір'ї Пегас.
Варто відзначити, що одна з галактик - спіральна. Посередині її перетинає перемичка. Більш того в ній розташована масивна чорна діра і кільце зоряних скупчень. Завдяки своїм особливостям її віднесли до списку пекулярних галактик.
Twitter є платформою, яка забезпечує можливістю блискавично ділитися всіма подробицями свого життя, думками або ж неспішними розповідями.
Втім, активне використання мережі підходить далеко не всім, у зв'язку з чим, у 2020 році сервіс мікроблогів додав можливість планувати свої публікації.
відкрийте програму на своєму комп'ютері;
напишіть твіт, який плануєте відправити пізніше;
натисніть на іконку календаря;
вкажіть необхідні вам дату і час;
натисніть "Підтвердити".
Бюро авторського права США відмовилося захищати авторським правом витвір мистецтва нейромережі. Нібито це можливість поширюється лише на людей.
Ініціатор запиту Стівен Талер також отримав відмову й у Великобританії, а апеляційний суд підтвердив рішення.
Талер, своєю чергою, впевнений, що рішення Бюро авторського права США є неконституційним, а його правила - застарілими.
Співробітники магазинів Apple Store в США таємно створюють профспілки. Більш того, вони використовують гаджети на базі Android, щоб приховати свої плани від начальства.
Працівники переконані в тому, що компанія зобов'язана їм збільшити зарплату на тлі того, що, згідно з даними Комісії з цінних паперів і бірж, продажі через магазин у 2021 році склали 36% від загального прибутку Apple.
Водночас керівництво компанії загрожує співробітникам тим, що організація профспілок спричинить лише зниження зарплати.