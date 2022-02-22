Как запланировать отправку публикации в Twitter: пошаговая инструкция
Twitter является уникальной платформой, которая дает каждому возможность молниеносно делиться событиями из собственной жизни, мнением или просто мемами. Впрочем, сервис микроблогов имеет также и малоизвестную функцию для тех пользователей, которые не привержены активным обновлениям ленты.
Про то, как правильно запланировать отправку публикации в Twitter - в материале РБК-Украина.
Планирование отправки публикации работает так же, как и на остальных платформах. Twitter запустил эту функцию еще в 2020 году, но она доступна лишь в десктопной версии приложения. Возможно поэтому нововведение не обрело популярности в свое время.
Как запланировать твиты:
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откройте приложение на своем компьютере;
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напишите твит, который планируете отправить позже;
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нажмите на иконку календаря;
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укажите необходимые вам дату и время;
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нажмите "Подтвердить".
Фото: как запланировать отправку публикации в Twitter (скриншот)
В случае необходимости, вы можете пересмотреть все ваши запланированные публикации или черновики.
Фото: как запланировать отправку публикации в Twitter (скриншот)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вскоре в микроблоге добавят возможность регулировки скорости проигрывания.