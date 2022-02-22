Как запланировать отправку публикации в Twitter: пошаговая инструкция

Twitter является уникальной платформой, которая дает каждому возможность молниеносно делиться событиями из собственной жизни, мнением или просто мемами. Впрочем, сервис микроблогов имеет также и малоизвестную функцию для тех пользователей, которые не привержены активным обновлениям ленты.

Про то, как правильно запланировать отправку публикации в Twitter - в материале РБК-Украина .

Планирование отправки публикации работает так же, как и на остальных платформах. Twitter запустил эту функцию еще в 2020 году, но она доступна лишь в десктопной версии приложения. Возможно поэтому нововведение не обрело популярности в свое время.

Как запланировать твиты:

откройте приложение на своем компьютере;

напишите твит, который планируете отправить позже;

нажмите на иконку календаря;

укажите необходимые вам дату и время;

нажмите "Подтвердить".

Фото: как запланировать отправку публикации в Twitter (скриншот)

В случае необходимости, вы можете пересмотреть все ваши запланированные публикации или черновики.

Фото: как запланировать отправку публикации в Twitter (скриншот)