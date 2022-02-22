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Как запланировать отправку публикации в Twitter: пошаговая инструкция

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 12:08
Как запланировать отправку публикации в Twitter: пошаговая инструкция Фото: как запланировать отправку публикации в Twitter (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Twitter является уникальной платформой, которая дает каждому возможность молниеносно делиться событиями из собственной жизни, мнением или просто мемами. Впрочем, сервис микроблогов имеет также и малоизвестную функцию для тех пользователей, которые не привержены активным обновлениям ленты.

Про то, как правильно запланировать отправку публикации в Twitter - в материале РБК-Украина.

Планирование отправки публикации работает так же, как и на остальных платформах. Twitter запустил эту функцию еще в 2020 году, но она доступна лишь в десктопной версии приложения. Возможно поэтому нововведение не обрело популярности в свое время.

Как запланировать твиты:

  • откройте приложение на своем компьютере;

  • напишите твит, который планируете отправить позже;

  • нажмите на иконку календаря;

  • укажите необходимые вам дату и время;

  • нажмите "Подтвердить".

Фото: как запланировать отправку публикации в Twitter (скриншот)

В случае необходимости, вы можете пересмотреть все ваши запланированные публикации или черновики.

Как запланировать отправку публикации в Twitter: пошаговая инструкция

Фото: как запланировать отправку публикации в Twitter (скриншот)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вскоре в микроблоге добавят возможность регулировки скорости проигрывания.

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