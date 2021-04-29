На границе Киргизии и Таджикистана идут бои: что происходит

Причина конфликта. Версии сторон

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана оставалась напряженной в течение последней неделе. Но 28 апреля обстановка обострилась и сегодня продолжается эскалация.

Версия Киргизии - конфликт возник после того, как на территории участка "Головной водораздел" таджикская сторона установила видеонаблюдение на столбах ЛЭП.

Версия Таджикистана - к конфликту подстрекали граждане Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком.

Впрочем, обе стороны сходятся на том, что конфликт произошел после установки камер Таджикистаном. Но так как участок границы спорный, киргизская сторона считает, что это было незаконно. Таджикская говорит, что имеет на это право.

Участок границы спорный, поскольку согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года водораспределительный пункт "Головной" принадлежит Таджикистану. Он находится в верховьях реки Исфара и используется доя орошения и водоснабжения приграничных районов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Обострение, стрельба и жертвы

Сегодня обстановка обострилась. По версии киргизской стороны, граждане Таджикистана стала забрасывать камнями граждан Киргизии и их дома. В связи с этим пострадали 17 человек, один из них скончался.

Таджикистан заявляет о восьми пострадавших со своей стороны. Причем у них в основном огнестрельные ранения. По заявлению пограничников, именно киргизская сторона первой открыла огонь.

Масштаб конфликта

Жители приграничных районов утверждают, что стороны стягивают на место конфликта технику и силовиков. Гражданские эвакуируются в более безопасные места, школьников распустили по домам.

Сообщается, что киргизские военные обстреляли мост, который теперь закрыт для движения. Перестрелки продолжаются в нескольких приграничных пунктах с применением автоматов, гранатометов и минометов. Также киргизская погранслужба заявила, что ее спецназ захватил таджикскую погранзаставу.

Отметим, что Узбекистан уже предложил свою помощь в урегулировании вооруженного конфликта.

Президент Киргизии выступил с заявлением

Президент Киргизии Садыр Жапаров уже выступил с призывом не поддаваться на провокации и заявил, что "мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык". Он также провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили меры по деэскалации конфликта.

Стороны начали атаковать погранзаставы

Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". А после минометного обстрела загорелось здание пограничной заставы "Достук".

В ответ на эти действия спецназ Киргизии захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана. В настоящее время по всему периметру границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы.

Бишкек и Душанбе начали диалог

Министерства иностранных дел Киргизии и Таджикистана начали переговоры о локализации конфликта на границе. Сейчас контакты по урегулированию конфликта проходят на всех уровнях.

Премьеры обеих стран встретятся сегодня на полях Евразийского межправительственного совета, чтобы обсудить эскалацию.