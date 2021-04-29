Хотят локализовать конфликт. Киргизия и Таджикистан начали переговоры
Министерства иностранных дел Киргизии и Таджикистана начали переговоры о локализации конфликта на границе. Сегодня на спорном участке киргизско-таджикской границы начались боевые действия между военными.
Об этом сообщил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев, передает агентство 24.kg.
Как рассказал киргизский министр иностранных дел, сейчас переговоры по урегулированию конфликта на границы проходят на всех уровнях, а также со стороны правоохранительных органов Киргизии и Таджикистана.
"Надеюсь, что в самое ближайшее время конфликт удастся урегулировать. Потом МИД сделает заявление", - отметил он.
Кроме того, киргизское правительство сообщает, что премьеры Киргизии и Таджикистана встретятся сегодня на полях Евразийского межправительственного совета, чтобы обсудить ситуацию на границе.
"Главы правительств двух стран обсудят сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе", - заявили в правительстве Киргизии.
Напомним, конфликт со стрельбой произошел после того, как на территории спорного участка "Главный водораздел" таджикская сторона установила видеонаблюдение на столбах ЛЭП.
Как писало РБК-Украина, в результате конфликта пострадали 17 человек, один из пострадавших скончался.
Президент Киргизии призвал граждан не поддаваться на провокации, но в то же время обе стороны конфликта уже начали стягивать военную технику к границе.
Больше о причинах конфликта и ситуации на киргизско-таджикистанской границе - в материале РБК-Украина.