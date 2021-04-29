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Президент Киргизии на фоне эскалации на границе с Таджикистаном призвал сохранять спокойствие

Новина українською → Бишкек, Четверг 29 апреля 2021 16:05
Президент Киргизии на фоне эскалации на границе с Таджикистаном призвал сохранять спокойствие Фото: президент Киргизии Садыр Жапаров (facebook.com sadyr japarov)
Автор: РБК-Украина

Президент Киргизии Садыр Жапаров на фоне вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном призвал сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Глава государства подчеркнул, что киргизы и таджики всегда находили общий язык.

Об этом Жапаров написал на своей странице в Facebook.

“Призываю всех жителей Киргизстана, прежде всего, политические силы и СМИ, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь”, - написал он.

Глава государства напомнил, что народы Киргизии и Таджикистана всегда найдут общий язык и готовы решить все проблемы при соблюдении и с учетом добрососедских отношений. “Сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри”, - добавил он.

Жапаров еще раз призвал все внутриполитические силы к сдержанности в “этот непростой для страны момент”.

Напомним, днем 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными. В первые часы сообщалось о не менее 20 пострадавших. Позднее пришло сообщение о первом погибшем со стороны киргизской стороны.

Отметим, до этого в 2019 году произошла перестрелка на спорном участке границы между Киргизией и Таджикистаном в Ферганской долине. По меньшей мере один киргизский пограничник тогда погиб.

После этого стороны согласовали отвод войск на границе.

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