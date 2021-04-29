На кордоні Киргизії і Таджикистану йдуть бої: що відбувається

Причина конфлікту. Версії сторін

Ситуація на кордоні Киргизії і Таджикистану залишалася напруженою протягом останнього тижня. Але 28 квітня обстановка загострилася і сьогодні триває ескалація.

Версія Киргизії - конфлікт виник після того, як на території ділянки "Головний водорозділ" таджицька сторона встановила відеоспостереження на стовпах ЛЕП.

Версія Таджикистану - до конфлікту підбурювали громадяни Киргизії на чолі з головою району Баткен Оразовим Акилбеком.

Втім, обидві сторони сходяться на тому, що конфлікт стався після установки камер Таджикистаном. Але так як ділянка кордону спірна, киргизька сторона вважає, що це було незаконно. Таджицька каже, що має на це право.

Ділянка кордону спірна, оскільки згідно з картами 1924-1927 років, а також 1989 року водорозподільний пункт "Головний" належить Таджикистану. Він знаходиться у верхів'ях річки Ісфара і використовується доя зрошення і водопостачання прикордонних районів Таджикистану, Киргизії та Узбекистану.

Загострення, стрілянина і жертви

Сьогодні обстановка загострилася. За версією киргизької сторони, громадяни Таджикистану стала закидати камінням громадян Киргизії та їхні будинки. У зв'язку з цим постраждали 17 осіб, один з постраждалих помер.

Таджикистан заявляє про вісім постраждалих зі свого боку. Причому у них в основному вогнепальні поранення. За заявою прикордонників, саме киргизька сторона першою відкрила вогонь.

Масштаб конфлікту

Жителі прикордонних районів стверджують, що сторони стягують на місце конфлікту техніку і силовиків. Цивільні евакуюються в більш безпечні місця, школярів розпустили по домівках.

Повідомляється, що киргизькі військові обстріляли міст, який тепер закритий для руху. Перестрілки тривають у кількох прикордонних пунктах із застосуванням автоматів, гранатометів та мінометів. Також киргизька прикордонна служба заявила, що її спецназ захопив таджицьку прикордонну заставу.

Зазначимо, що Узбекистан вже запропонував свою допомогу у врегулюванні збройного конфлікту.

Президент Киргизії виступив із заявою

Президент Киргизії Садир Жапаров вже виступив із закликом не піддаватися на провокації і заявив, що "ми з таджицькими братами завжди знайдемо спільну мову". Він також провів засідання Ради безпеки, на якому обговорили заходи з деескалації конфлікту.