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Киргизия и Таджикистан согласовали отвод войск на границе

Новости » В мире    18.09.2019 - 14:38
Киргизия и Таджикистан согласовали отвод войск на границе
Иллюстративное фото (twitter.com/Radio_Azattyk)

В результате перестрелки погибли 4 пограничника с обеих сторон

Представители Киргизии и Таджикистана согласовали отвод войск на границе, где в результате перестрелки погибли четыре пограничника с обеих сторон и 25 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что соответствующее соглашение было принято 18 сентября. Киргизские пограничники должны убрать наблюдательную вышку, а таджикская сторона обязалась не строить вышку на своей стороне.

"Стороны встретились в среду утром в Согдийской области Таджикистана и договорились отвести от границы дополнительные силы и боевую технику до 18:00 того же дня", - говорится в сообщении.

Конфликт на границе между двумя странами начался 15 сентября. Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в строительстве наблюдательных вышек на спорных территориях. 16 сентября произошла стрельба на спорном участке. В результате вооруженного конфликта с таджикской стороны погибли 3 военных, ранения получили 12 человек, с киргизской - 1 пограничник погиб, 13 ранены.

Позже Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзоде Сухробу Ходже из-за перестрелки на границе.


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