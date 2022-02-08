Раскрыты личности авторов самой дорогой NFT-коллекции Bored Apes
Раскрыты личности двух создателей самой дорогой NFT-коллекции Bored Apes. Журналистов обвинили в публикации личных данных без разрешения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BuzzFeed.
Оказалось, что авторами одной из самых популярных коллекций NFT были 32-летний писатель Грег Солано и 35-летний Уайли Аронов.
Во время расследования, журналист издания Кэти Нотопулос обнаружила их имена в открытых записях компании Yuga Labs, которая стоит за созданием Bored Ape Yacht Club. Также правдивость информации подтвердила и генеральный директор Николь Мунис.
Got doxxed against my will. Oh well.— GordonGoner.eth (@GordonGoner) February 5, 2022
Web2 me vs. Web3 me pic.twitter.com/uLkpsJ5LvN
Однако, после публикации материала, Солано и Аронов начали флешмоб в котором обвинили журналистов в "доксингу" - публикации личных данных без предоставления разрешения. Также авторы NFT-коллекции обнародовали собственные фотографии вместе с их "аватарами" для метавселенной. Их поддержали и другие участники проекта.
Got doxed so why not. Web2 me vs Web3 me. pic.twitter.com/jfmzo5NtrH— Garga.eth (@CryptoGarga) February 5, 2022
Что же такое Bored Ape Yacht Club?
Это популярная коллекция NFT. Сегодняшние цены на токены превышают 300 тысяч долларов, а среди владельцев "аватаров" отмечаются Эминем, Пэрис Хилтон и Шакил О'Нил.
Пока неизвестными остаются еще двое других авторов проекта.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, что такое технология NFT и почему она стала настолько популярной.
В частности, недавно рэпер Канье Уэст рассказал, планирует ли создавать NFT-токены со своей музыкой и другими продуктами.