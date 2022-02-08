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Раскрыты личности авторов самой дорогой NFT-коллекции Bored Apes

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 15:29
Раскрыты личности авторов самой дорогой NFT-коллекции Bored Apes Фото: раскрыты личности авторов самой дорогой NFT-коллекции Bored Apes (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Раскрыты личности двух создателей самой дорогой NFT-коллекции Bored Apes. Журналистов обвинили в публикации личных данных без разрешения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BuzzFeed.

Оказалось, что авторами одной из самых популярных коллекций NFT были 32-летний писатель Грег Солано и 35-летний Уайли Аронов.

Во время расследования, журналист издания Кэти Нотопулос обнаружила их имена в открытых записях компании Yuga Labs, которая стоит за созданием Bored Ape Yacht Club. Также правдивость информации подтвердила и генеральный директор Николь Мунис.

Однако, после публикации материала, Солано и Аронов начали флешмоб в котором обвинили журналистов в "доксингу" - публикации личных данных без предоставления разрешения. Также авторы NFT-коллекции обнародовали собственные фотографии вместе с их "аватарами" для метавселенной. Их поддержали и другие участники проекта.

Что же такое Bored Ape Yacht Club?

Это популярная коллекция NFT. Сегодняшние цены на токены превышают 300 тысяч долларов, а среди владельцев "аватаров" отмечаются Эминем, Пэрис Хилтон и Шакил О'Нил.

Пока неизвестными остаются еще двое других авторов проекта.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, что такое технология NFT и почему она стала настолько популярной.

В частности, недавно рэпер Канье Уэст рассказал, планирует ли создавать NFT-токены со своей музыкой и другими продуктами.

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