Раскрыты личности авторов самой дорогой NFT-коллекции Bored Apes

Раскрыты личности двух создателей самой дорогой NFT-коллекции Bored Apes. Журналистов обвинили в публикации личных данных без разрешения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BuzzFeed .

Оказалось, что авторами одной из самых популярных коллекций NFT были 32-летний писатель Грег Солано и 35-летний Уайли Аронов.

Во время расследования, журналист издания Кэти Нотопулос обнаружила их имена в открытых записях компании Yuga Labs, которая стоит за созданием Bored Ape Yacht Club. Также правдивость информации подтвердила и генеральный директор Николь Мунис.

Got doxxed against my will. Oh well.



Web2 me vs. Web3 me pic.twitter.com/uLkpsJ5LvN — GordonGoner.eth (@GordonGoner) February 5, 2022

Однако, после публикации материала, Солано и Аронов начали флешмоб в котором обвинили журналистов в "доксингу" - публикации личных данных без предоставления разрешения. Также авторы NFT-коллекции обнародовали собственные фотографии вместе с их "аватарами" для метавселенной. Их поддержали и другие участники проекта.

Got doxed so why not. Web2 me vs Web3 me. pic.twitter.com/jfmzo5NtrH — Garga.eth (@CryptoGarga) February 5, 2022

Что же такое Bored Ape Yacht Club?

Это популярная коллекция NFT. Сегодняшние цены на токены превышают 300 тысяч долларов, а среди владельцев "аватаров" отмечаются Эминем, Пэрис Хилтон и Шакил О'Нил.

Пока неизвестными остаются еще двое других авторов проекта.