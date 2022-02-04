Новая GTA находится на активной стадии разработки
Американская компания Rockstar Games официально заявила об активной разработке новой части серии Grand Theft Auto. Дата релиза и в дальнейшем неизвестна.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rockstar Games.
"С каждым новым проектом, к которому мы приступаем, наша цель всегда заключается в том, чтобы значительно продвинуться дальше того, что мы делали раньше, и мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом", - отмечает пресс-служба.
Тем временем Rockstar Games готовятся еще и к релизу Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online на PlayStation 5 и Xbox Series XS. Обновленные версии игры выйдут уже 15 марта.
Чего же ожидать:
- улучшение разрешения до 4К;
- 60 кадров в секунду;
- улучшение текстур и дальности прорисовки;
- HDR;
- трассировка лучей;
- ускоренная загрузка;
- тактильной отдачи на джойстиках PS5.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск назвал любимую свою игру. Ему предложили разработать кастомизированную версию Cybertruck.