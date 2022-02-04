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Новая GTA находится на активной стадии разработки

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Пятница 04 февраля 2022 17:42
Новая GTA находится на активной стадии разработки Фото: новая GTA находится на активной стадии разработки (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания Rockstar Games официально заявила об активной разработке новой части серии Grand Theft Auto. Дата релиза и в дальнейшем неизвестна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rockstar Games.

"С каждым новым проектом, к которому мы приступаем, наша цель всегда заключается в том, чтобы значительно продвинуться дальше того, что мы делали раньше, и мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом", - отмечает пресс-служба.

Тем временем Rockstar Games готовятся еще и к релизу Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online на PlayStation 5 и Xbox Series XS. Обновленные версии игры выйдут уже 15 марта.

Чего же ожидать:

  • улучшение разрешения до 4К;
  • 60 кадров в секунду;
  • улучшение текстур и дальности прорисовки;
  • HDR;
  • трассировка лучей;
  • ускоренная загрузка;
  • тактильной отдачи на джойстиках PS5.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск назвал любимую свою игру. Ему предложили разработать кастомизированную версию Cybertruck.

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