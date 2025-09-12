МВФ почав обговорення нової програми для України у зв'язку із затягуванням війни
МВФ схиляється до того, щоб замість чинної підготувати нову програму з Україною. Фонд дасть нову оцінку тривалості війни.
Про це заявила Джулі Козак, директор Департаменту комунікацій МВФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.
Козак повідомила, що 9 вересня прем'єр-міністр України разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулися до МВФ із проханням про нову програму.
За її словами, наступний крок полягає в тому, щоб експерти Фонду обговорили з українською владою макроекономічну політику. У центрі уваги будуть заходи з підтримання стабільності, фінансування критично важливих витрат і відновлення стійкості держборгу.
Переговори про фінансування
Козак зазначила, що наразі фахівці МВФ спільно з Україною оцінюють потреби у фінансуванні на частину, що залишилася до 2025 року, а також на 2026 рік і середньострокову перспективу.
Робота охоплює розроблення фіскального плану та обговорення пріоритетів витрат, обмеження бюджетних витрат і мобілізації доходів. Крім того, аналізуються зовнішні джерела фінансування і можливості внутрішнього ринку.
Вплив війни на економіку
Під час підготовки нової програми враховуватиметься і часовий горизонт війни. Ці параметри будуть інтегровані в макроекономічні прогнози та потреби країни.
"І, звісно ж, частина цього обговорення включатиме розгляд того, які припущення можна зробити щодо можливих термінів війни і як це якнайкраще врахувати в макроекономічній структурі та фінансових потребах", - сказала вона.
Окремо обговорюється структура майбутнього пакета допомоги. Вона має включати баланс між коштами МВФ, підтримкою зовнішніх донорів і внутрішніми ресурсами.
Перехід до нової програми
Представник МВФ підкреслила, що акцент зараз зроблено на переході до нової програми.
"Що стосується наявної програми, то зараз у мене немає для вас жодних докладних відомостей, але можу сказати, що зараз основна увага приділяється переходу до нової програми", - сказала вона.
За її словами, МВФ дуже відданий тому, щоб продовжувати тісну співпрацю з українською владою для забезпечення економічної та фінансової стабільності.
Сценарії війни та програма
Чинна програма МВФ з Україною на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду і близько 150 млрд доларів від партнерів. У серпні голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що "формат чинної програми вже не до кінця відповідає потребам сьогодення".
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко 9 вересня заявила, що Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про нову програму фінансування. Рішення з цього питання МВФ ухвалить до кінця року.
МВФ у червні оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Наступне оновлення сценарію очікувалося в грудні.