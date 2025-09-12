МВФ почав обговорення нової програми для України у зв'язку із затягуванням війни

МВФ схиляється до того, щоб замість чинної підготувати нову програму з Україною. Фонд дасть нову оцінку тривалості війни.

Про це заявила Джулі Козак, директор Департаменту комунікацій МВФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг .

Козак повідомила, що 9 вересня прем'єр-міністр України разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулися до МВФ із проханням про нову програму.

За її словами, наступний крок полягає в тому, щоб експерти Фонду обговорили з українською владою макроекономічну політику. У центрі уваги будуть заходи з підтримання стабільності, фінансування критично важливих витрат і відновлення стійкості держборгу.

Переговори про фінансування

Козак зазначила, що наразі фахівці МВФ спільно з Україною оцінюють потреби у фінансуванні на частину, що залишилася до 2025 року, а також на 2026 рік і середньострокову перспективу.

Робота охоплює розроблення фіскального плану та обговорення пріоритетів витрат, обмеження бюджетних витрат і мобілізації доходів. Крім того, аналізуються зовнішні джерела фінансування і можливості внутрішнього ринку.

Вплив війни на економіку

Під час підготовки нової програми враховуватиметься і часовий горизонт війни. Ці параметри будуть інтегровані в макроекономічні прогнози та потреби країни.

"І, звісно ж, частина цього обговорення включатиме розгляд того, які припущення можна зробити щодо можливих термінів війни і як це якнайкраще врахувати в макроекономічній структурі та фінансових потребах", - сказала вона.

Окремо обговорюється структура майбутнього пакета допомоги. Вона має включати баланс між коштами МВФ, підтримкою зовнішніх донорів і внутрішніми ресурсами.

Перехід до нової програми

Представник МВФ підкреслила, що акцент зараз зроблено на переході до нової програми.

"Що стосується наявної програми, то зараз у мене немає для вас жодних докладних відомостей, але можу сказати, що зараз основна увага приділяється переходу до нової програми", - сказала вона.

За її словами, МВФ дуже відданий тому, щоб продовжувати тісну співпрацю з українською владою для забезпечення економічної та фінансової стабільності.