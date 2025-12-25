Новошахтинський НПЗ в Росії горить після вибухів (фото та відео)

Зазначається, що Новошахтинський НПЗ, розташований біля однойменного міста в Ростовській області Росії, був атакований вдень 25 грудня. Чим саме атакували НПЗ, наразі невідомо, проте російські моніторингові канали перед вибухами повідомляли про "крилаті ракети Storm Shadow" в бік регіону.

Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсарь змушений був підтвердити повітряну атаку на завод. Він заявив, що нібито немає постраждалих та ведеться "гасіння загоряння".

"Внаслідок повітряної атаки сталися вибухи на території Новошахтинська, за попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає. Інформація уточнюється. Наразі служби екстреного реагування перебувають на місці, організовано гасіння загоряння", - заявив він.

Місцеві мешканці повідомили про понад 10 вибухів на заводі. Також в мережі попри вимоги губернатора вже з'явилися фото та відео з місця атаки: над заводом видно величезний чорний стовп диму та можна побачити сильне полум'я.