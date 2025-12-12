Один з найбільших НПЗ і склад боєприпасів. ЗСУ вдарили по стратегічних об'єктах РФ

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Також було завдано ударів по складу боєприпасів та місцях зосередження окупантів на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ в Telegram .

Підрозділи Сил оборони України завдали удару по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області Росії. Після вибухів було зафіксовано пожежу.

Він є одним з найбільших нафтопереробних заводів росіян, який переробляє від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні російських збройних сил.

Крім того, українські захисники уразили склад боєприпасів у районі села Авдіївське, а також місця зосередження живої сили окупантів у районах Мирнограда та Родинського на Донеччині. Наразі ворожі втрати уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосив Генштаб.