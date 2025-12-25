Новошахтинский НПЗ в России горит после взрывов (фото и видео)

Отмечается, что Новошахтинский НПЗ, расположенный возле одноименного города в Ростовской области России, был атакован днем 25 декабря. Чем именно атаковали НПЗ, пока неизвестно, однако российские мониторинговые каналы перед взрывами сообщали о "крылатых ракетах Storm Shadow" в сторону региона.

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь вынужден был подтвердить воздушную атаку на завод. Он заявил, что якобы нет пострадавших и ведется "тушение возгорания".

"В результате воздушной атаки произошли взрывы на территории Новошахтинска, по предварительной информации погибших и пострадавших нет. Информация уточняется. Сейчас службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания", - заявил он.

Местные жители сообщили о более 10 взрывах на заводе. Также в сети несмотря на требования губернатора уже появились фото и видео с места атаки: над заводом виден огромный черный столб дыма и можно увидеть сильное пламя.