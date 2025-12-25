Новошахтинский НПЗ в России горит после взрывов (фото и видео)

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод днем 25 декабря уже в очередной раз оказался под атакой. На заводе прогремело до 10 взрывов, начался сильный пожар. Один из крупнейших российских НПЗ выведен из строя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и губернатора Ростовской области РФ Юрия Слюсаря.
Отмечается, что Новошахтинский НПЗ, расположенный возле одноименного города в Ростовской области России, был атакован днем 25 декабря. Чем именно атаковали НПЗ, пока неизвестно, однако российские мониторинговые каналы перед взрывами сообщали о "крылатых ракетах Storm Shadow" в сторону региона.
Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь вынужден был подтвердить воздушную атаку на завод. Он заявил, что якобы нет пострадавших и ведется "тушение возгорания".
"В результате воздушной атаки произошли взрывы на территории Новошахтинска, по предварительной информации погибших и пострадавших нет. Информация уточняется. Сейчас службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания", - заявил он.
Местные жители сообщили о более 10 взрывах на заводе. Также в сети несмотря на требования губернатора уже появились фото и видео с места атаки: над заводом виден огромный черный столб дыма и можно увидеть сильное пламя.
Напомним, что в ночь на 25 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ в порту Темрюк и в Оренбурге. В порту вспыхнули резервуары с нефтепродуктами, а в Оренбурге остановился газоперерабатывающий завод.
В ночь на 17 декабря Силы обороны Украины атаковали стратегические объекты ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли в РФ, в частности нефтебазу и НПЗ в Краснодарском крае РФ. В частности уже в очередной раз были прилеты на НПЗ "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани.
14 декабря в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу в Урюпинске и ряд военных объектов РФ на временно оккупированных территориях Украины.
Кроме того, за несколько дней до этого, 12 декабря, в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины поразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Кроме того, были нанесены удары по складу боеприпасов и местам сосредоточения оккупантов в Донецкой области.