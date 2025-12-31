UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Новорічна ніч з обмеженнями: як в Україні діятиме комендантська година

Як діятиме комендантська година у новорічну ніч в Україні (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

На Новий 2026 рік у більшості областей України час дії комендантської години не змінювали. Це зумовлено безпековою ситуацією в країні та необхідністю мінімізувати ризики для населення під час ймовірних атак.

РБК-Україна розповідає, скільки діятиме комендантська година у різних областях.

Комендантська година на Новий рік

Військові адміністрації більшості українських міст залишили в силі стандартний час дії комендантської години на Новий рік, враховуючи актуальні загрози. Є певні зміни у прифронтових громадах.

У новорічну ніч поліцейські патрулі працюватимуть у посиленому режимі. Правоохоронці закликають українців дотримуватись обмежень і своїми святкуваннями не порушувати громадський порядок. Перебувати на вулиці в цей час без спеціальних перепусток заборонено.

Нагадаємо, що в Україні лише у Закарпатській області не діють обмеження.

Київ та область - 00.00 - 5.00

У столиці не пом'якшуватимуть обмежень. КМВА заявила, що потенційна небезпека для мешканців перевищує важливість святкових заходів. Тож комендантська година діятиме від півночі до 5 ранку. Змін у графіку громадського транспорту також не передбачено.

Де також діятимуть обмеження з 00.00 до 5.00 

Комендантська година діятиме:

  • Вінницька область: з 00:00 до 05:00;
  • Волинська область: 00:00 до 05:00;
  • Житомирська область: 00:00 до 05:00;
  • Івано-Франківська область: 00:00 до 05:00;
  • Тернопільська область: 00:00 до 05:00;
  • Хмельницька область: 00:00 до 05:00.
  • Рівненська область: 00:00 до 05:00;
  • Одеська область: 00:00 до 05:00;
  • Дніпропетровська область: 00:00 до 05:00.

Де комендантська година діятиме з 00.00 до 4.00

  • Кіровоградська область: 00:00 до 04:00;
  • Полтавська область: 00:00 до 04:00;
  • Черкаська область: 00:00 до 04:00.
  • Чернівецька область: 00:00 до 04:00.
  • Чернігівська область: 00:00 до 04:00.

Що з обмеженнями у фронтових областях і наближених

Найжорсткіші обмеження у фронтових регіонах та наближених до них.

Час дії комендантської години: 

  • Харківська область: 23:00 до 05:00;
  • Сумська область: 23:00 до 05:00;
  • Миколаївська область: 00:00 до 05:00. У прифронтових громадах (наприклад, Очаків) може починатися раніше (23:00);
  • Запорізька область: 21:00 до 05:00, посилили обмеження у Кушугумській громаді Запорізького району та на підконтрольних Україні територіях Василівського та Пологівського районів області - комендантська година триватиме з 21:00 до 06:00. У місті Запоріжжя та районі: 23:00 - 05:00;
  • Донецька область: 21:00 до 05:00. Час може змінюватися в окремих прифронтових громадах;
  • Луганська область: 21:00 до 05:00;
  • Херсонська область: 20:00 до 06:00.

Читайте також про те, що на новорічні свята в Україні посилять заходи безпеки за участю військових. За порушення комендантської години затримуватимуть, а за запуск феєрверків передбачені суттєві штрафи.

Раніше ми писали про те, що у серпні 2025 року Кабмін схвалив законопроект, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил воєнного стану, включно з комендантською годиною.

