Новорічна ніч з обмеженнями: як в Україні діятиме комендантська година

Комендантська година на Новий рік

Військові адміністрації більшості українських міст залишили в силі стандартний час дії комендантської години на Новий рік, враховуючи актуальні загрози. Є певні зміни у прифронтових громадах.

У новорічну ніч поліцейські патрулі працюватимуть у посиленому режимі. Правоохоронці закликають українців дотримуватись обмежень і своїми святкуваннями не порушувати громадський порядок. Перебувати на вулиці в цей час без спеціальних перепусток заборонено.

Нагадаємо, що в Україні лише у Закарпатській області не діють обмеження.

Київ та область - 00.00 - 5.00

У столиці не пом'якшуватимуть обмежень. КМВА заявила, що потенційна небезпека для мешканців перевищує важливість святкових заходів. Тож комендантська година діятиме від півночі до 5 ранку. Змін у графіку громадського транспорту також не передбачено.

Де також діятимуть обмеження з 00.00 до 5.00

Комендантська година діятиме:

Вінницька область: з 00:00 до 05:00;

Волинська область: 00:00 до 05:00;

Житомирська область: 00:00 до 05:00;

Івано-Франківська область: 00:00 до 05:00;

Тернопільська область: 00:00 до 05:00;

Хмельницька область: 00:00 до 05:00.

Рівненська область: 00:00 до 05:00;

Одеська область: 00:00 до 05:00;

Дніпропетровська область: 00:00 до 05:00.

Де комендантська година діятиме з 00.00 до 4.00

Кіровоградська область: 00:00 до 04:00;

Полтавська область: 00:00 до 04:00;

Черкаська область: 00:00 до 04:00.

Чернівецька область: 00:00 до 04:00.

Чернігівська область: 00:00 до 04:00.

Що з обмеженнями у фронтових областях і наближених

Найжорсткіші обмеження у фронтових регіонах та наближених до них.

Час дії комендантської години: