Новорічна ніч з обмеженнями: як в Україні діятиме комендантська година

На Новий 2026 рік у більшості областей України час дії комендантської години не змінювали. Це зумовлено безпековою ситуацією в країні та необхідністю мінімізувати ризики для населення під час ймовірних атак.
РБК-Україна розповідає, скільки діятиме комендантська година у різних областях.
Військові адміністрації більшості українських міст залишили в силі стандартний час дії комендантської години на Новий рік, враховуючи актуальні загрози. Є певні зміни у прифронтових громадах.
У новорічну ніч поліцейські патрулі працюватимуть у посиленому режимі. Правоохоронці закликають українців дотримуватись обмежень і своїми святкуваннями не порушувати громадський порядок. Перебувати на вулиці в цей час без спеціальних перепусток заборонено.
Нагадаємо, що в Україні лише у Закарпатській області не діють обмеження.
У столиці не пом'якшуватимуть обмежень. КМВА заявила, що потенційна небезпека для мешканців перевищує важливість святкових заходів. Тож комендантська година діятиме від півночі до 5 ранку. Змін у графіку громадського транспорту також не передбачено.
Комендантська година діятиме:
Найжорсткіші обмеження у фронтових регіонах та наближених до них.
Час дії комендантської години:
Читайте також про те, що на новорічні свята в Україні посилять заходи безпеки за участю військових. За порушення комендантської години затримуватимуть, а за запуск феєрверків передбачені суттєві штрафи.
Раніше ми писали про те, що у серпні 2025 року Кабмін схвалив законопроект, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил воєнного стану, включно з комендантською годиною.