Кабмін пропонує штрафувати українців за порушення комендантської години

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука в Telegram .

Законопроєкт пропонує додати до Кодексу України про адміністративні правопорушення нову статтю, яка встановить адміністративну відповідальність за порушення правил воєнного стану.

Йдеться про такі порушення, як в'їзд або перебування в населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних перепусток або посвідчень.

Також документом передбачається відповідальність за порушення комендантської години - заборони перебувати на вулиці або в інших громадських місцях у визначений час без спеціального дозволу.

Крім того, до статті 262 Кодексу пропонується внести зміни, які дадуть поліції право затримувати порушників.

Конкретний розмір штрафів, який пропонує запровадити уряд, поки що невідомий.

Що загрожує за порушення комендантської години зараз

Станом на сьогодні за порушення комендантської години можливі покарання за загальними нормами.

Зокрема, якщо особа не виконує законні вимоги поліцейського, складається протокол за ст. 185 КУпАП ("злісна непокора"). За цією статтею можливі:

штраф від 136 до 255 грн;

громадські роботи: 40-60 годин;

виправні роботи: 1-2 місяці з утриманням 20% заробітку;

адміністративний арешт до 15 діб.

Спеціальної статті про штрафи за порушення комендантської години поки що немає.