У Запорізькій області посилили комендантську годину, але є нюанс

У Запорізькій області оновили графік комендантської години. Тепер у деяких громадах вона триватиме довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької обласної військової адміністрації.

У Запорізькій ОВА звернули увагу, що графік комендантської години оновили на прохання військових.

Тепер у Кушугумській громаді Запорізького району та на підконтрольних Україні територіях Василівського та Пологівського районів області комендантська година триватиме з 21:00 до 06:00.

При цьому на решті території Запорізької області обмеження діятимуть як і раніше - з 00:00 до 05:00.

У Запорізькій ОВА закликали жителів області бути уважними до часу перебування на вулиці, оскільки дотримання правил безпеки залишається обов'язковим.