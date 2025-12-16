ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чи змінять комендантську годину в Івано-Франківській області на свята: відповідь ОВА

Вівторок 16 грудня 2025 13:26
UA EN RU
Чи змінять комендантську годину в Івано-Франківській області на свята: відповідь ОВА Чи зміниться на свята комендантська година - важливе питання для жителів області (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла, чи може змінитись комендантська година з огляду на наближення різдвяних і новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення очільниці ОВА до громадян у Facebook.

Якою буде комендантська годину в Івано-Франківській області на свята

Онищук нагадала, що Україна наближається до різдвяних і новорічних свят.

При цьому на адресу Івано-Франківської військової адміністрації надходить дуже багато звернень, "щодо зменшення терміну, часу комендантської години".

За словами очільниці ОВА, комендантська година в області "залишається без змін".

"І триватиме з опівночі (00:00, - Ред.) до 5 години ранку (05:00, - Ред.). Жодних змін не буде", - повідомила Онищук.

Вона зауважила, що у нашій країні триває війна й ніхто не повинен про це забувати.

"Тому прошу всіх мешканців області неухильно дотримуватися вимог комендантської години", - наголосила посадовиця.

Вона уточнила, що у цей час потрібно:

  • перебувати вдома;
  • не порушувати громадський порядок;
  • із розумінням ставитися до заходів безпеки.

"Сьогодні хлопці на фронті у пекельних боях нас захищають. Тому порядок і дисципліна - надзвичайно важливі для тилових областей. Тому прошу, звісно, забезпечувати всі заходи безпеки", - додала Онищук.

Насамкінець вона звернулась до всіх мешканців Івано-Франківської області із закликом не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Ви бачите, як ворог атакує прифронтові області, Київську область, тилові області. Як ракети летять не тільки в енергетику, але й на житлові будинки, де живуть мирні люди. На лікарні. Тому сьогодні дуже важливо зберегти найголовніше, що дав Господь Бог, - це життя й здоров'я. Тому будьте уважні до кожного сигналу повітряної тривоги", - підсумувала очільниця ОВА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тривалість комендантської години змінили у місті Кривий Ріг та у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Крім того, оновили графік комендантської години у Запорізькій області (тепер у деяких громадах вона триває довше).

Тим часом у Донецькій області розширили зону "довгої" комендантської години.

Читайте також, чи змінять комендантську годину й графік транспорту в Києві під час свят.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ Івано-Франківська область Різдво Обмеження руху Комендантська година Новий рік Свята
Новини
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі