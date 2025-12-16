Чи змінять комендантську годину в Івано-Франківській області на свята: відповідь ОВА

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла, чи може змінитись комендантська година з огляду на наближення різдвяних і новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення очільниці ОВА до громадян у Facebook.

Якою буде комендантська годину в Івано-Франківській області на свята

Онищук нагадала, що Україна наближається до різдвяних і новорічних свят.

При цьому на адресу Івано-Франківської військової адміністрації надходить дуже багато звернень, "щодо зменшення терміну, часу комендантської години".

За словами очільниці ОВА, комендантська година в області "залишається без змін".

"І триватиме з опівночі (00:00, - Ред.) до 5 години ранку (05:00, - Ред.). Жодних змін не буде", - повідомила Онищук.

Вона зауважила, що у нашій країні триває війна й ніхто не повинен про це забувати.

"Тому прошу всіх мешканців області неухильно дотримуватися вимог комендантської години", - наголосила посадовиця.

Вона уточнила, що у цей час потрібно:

перебувати вдома;

не порушувати громадський порядок;

із розумінням ставитися до заходів безпеки.

"Сьогодні хлопці на фронті у пекельних боях нас захищають. Тому порядок і дисципліна - надзвичайно важливі для тилових областей. Тому прошу, звісно, забезпечувати всі заходи безпеки", - додала Онищук.

Насамкінець вона звернулась до всіх мешканців Івано-Франківської області із закликом не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Ви бачите, як ворог атакує прифронтові області, Київську область, тилові області. Як ракети летять не тільки в енергетику, але й на житлові будинки, де живуть мирні люди. На лікарні. Тому сьогодні дуже важливо зберегти найголовніше, що дав Господь Бог, - це життя й здоров'я. Тому будьте уважні до кожного сигналу повітряної тривоги", - підсумувала очільниця ОВА.