Новогодняя ночь с ограничениями: как в Украине будет действовать комендантский час

Комендантский час на Новый год

Военные администрации большинства украинских городов оставили в силе стандартное время действия комендантского часа на Новый год, учитывая актуальные угрозы. Есть определенные изменения в прифронтовых громадах.

В новогоднюю ночь полицейские патрули будут работать в усиленном режиме. Правоохранители призывают украинцев соблюдать ограничения и своими празднованиями не нарушать общественный порядок. Находиться на улице в комендантский час без специальных пропусков запрещено.

Напомним, что в Украине только в Закарпатской области не действуют ограничения.

Киев и область - 00.00 - 5.00

В столице не будут смягчать ограничений. КГВА заявила, что потенциальная опасность для жителей превышает важность праздничных мероприятий. Поэтому комендантский час будет действовать от полуночи до 5 утра. Изменения в графике общественного транспорта также не предусмотрены.

Где также будут действовать ограничения с 00.00 до 5.00

Комендантский час будет действовать:

Винницкая область: с 00:00 до 05:00;

Волынская область: 00:00 до 05:00;

Житомирская область: 00:00 до 05:00;

Ивано-Франковская область: 00:00 до 05:00;

Тернопольская область: 00:00 до 05:00;

Хмельницкая область: 00:00 до 05:00.

Ровенская область: 00:00 до 05:00;

Одесская область: 00:00 до 05:00;

Днепропетровская область: 00:00 до 05:00.

Где комендантский час будет действовать с 00.00 до 4.00

Кировоградская область: 00:00 до 04:00;

Полтавская область: 00:00 до 04:00;

Черкасская область: 00:00 до 04:00.

Черновицкая область: 00:00 до 04:00.

Черниговская область: 00:00 до 04:00.

Что с ограничениями в фронтовых областях и приближенных

Самые жесткие ограничения во фронтовых регионах и приближенных к ним.

Время действия комендантского часа: