Новогодняя ночь с ограничениями: как в Украине будет действовать комендантский час

На Новый 2026 год в большинстве областей Украины время действия комендантского часа не меняли. Это обусловлено ситуацией безопасности в стране и необходимостью минимизировать риски для населения во время вероятных атак.
РБК-Украина рассказывает, сколько будет действовать комендантский час в разных областях.
Военные администрации большинства украинских городов оставили в силе стандартное время действия комендантского часа на Новый год, учитывая актуальные угрозы. Есть определенные изменения в прифронтовых громадах.
В новогоднюю ночь полицейские патрули будут работать в усиленном режиме. Правоохранители призывают украинцев соблюдать ограничения и своими празднованиями не нарушать общественный порядок. Находиться на улице в комендантский час без специальных пропусков запрещено.
Напомним, что в Украине только в Закарпатской области не действуют ограничения.
В столице не будут смягчать ограничений. КГВА заявила, что потенциальная опасность для жителей превышает важность праздничных мероприятий. Поэтому комендантский час будет действовать от полуночи до 5 утра. Изменения в графике общественного транспорта также не предусмотрены.
Комендантский час будет действовать:
Самые жесткие ограничения во фронтовых регионах и приближенных к ним.
Время действия комендантского часа:
Читайте также о том, что на новогодние праздники в Украине усилят меры безопасности с участием военных. За нарушение комендантского часа будут задерживать, а за запуск фейерверков предусмотрены существенные штрафы.
Ранее мы писали о том, что в августе 2025 года Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за нарушение правил военного положения, включая комендантский час.