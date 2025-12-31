RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Новогодняя ночь с ограничениями: как в Украине будет действовать комендантский час

Как будет действовать комендантский час в новогоднюю ночь в Украине (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

На Новый 2026 год в большинстве областей Украины время действия комендантского часа не меняли. Это обусловлено ситуацией безопасности в стране и необходимостью минимизировать риски для населения во время вероятных атак.

РБК-Украина рассказывает, сколько будет действовать комендантский час в разных областях.

Комендантский час на Новый год

Военные администрации большинства украинских городов оставили в силе стандартное время действия комендантского часа на Новый год, учитывая актуальные угрозы. Есть определенные изменения в прифронтовых громадах.

В новогоднюю ночь полицейские патрули будут работать в усиленном режиме. Правоохранители призывают украинцев соблюдать ограничения и своими празднованиями не нарушать общественный порядок. Находиться на улице в комендантский час без специальных пропусков запрещено.

Напомним, что в Украине только в Закарпатской области не действуют ограничения.

Киев и область - 00.00 - 5.00

В столице не будут смягчать ограничений. КГВА заявила, что потенциальная опасность для жителей превышает важность праздничных мероприятий. Поэтому комендантский час будет действовать от полуночи до 5 утра. Изменения в графике общественного транспорта также не предусмотрены.

Где также будут действовать ограничения с 00.00 до 5.00

Комендантский час будет действовать:

  • Винницкая область: с 00:00 до 05:00;
  • Волынская область: 00:00 до 05:00;
  • Житомирская область: 00:00 до 05:00;
  • Ивано-Франковская область: 00:00 до 05:00;
  • Тернопольская область: 00:00 до 05:00;
  • Хмельницкая область: 00:00 до 05:00.
  • Ровенская область: 00:00 до 05:00;
  • Одесская область: 00:00 до 05:00;
  • Днепропетровская область: 00:00 до 05:00.

Где комендантский час будет действовать с 00.00 до 4.00

  • Кировоградская область: 00:00 до 04:00;
  • Полтавская область: 00:00 до 04:00;
  • Черкасская область: 00:00 до 04:00.
  • Черновицкая область: 00:00 до 04:00.
  • Черниговская область: 00:00 до 04:00.

Что с ограничениями в фронтовых областях и приближенных

Самые жесткие ограничения во фронтовых регионах и приближенных к ним.

Время действия комендантского часа:

  • Харьковская область: 23:00 до 05:00;
  • Сумская область: 23:00 до 05:00;
  • Николаевская область: 00:00 до 05:00. В прифронтовых громадах (например, Очаков) может начинаться раньше (23:00);
  • Запорожская область: 21:00 до 05:00, усилили ограничения в Кушугумской громаде Запорожского района и на подконтрольных Украине территориях Васильевского и Пологовского районов области - комендантский час продлится с 21:00 до 06:00. В городе Запорожье и районе: 23:00 - 05:00;
  • Донецкая область: 21:00 до 05:00. Время может меняться в отдельных прифронтовых громадах;
  • Луганская область: 21:00 до 05:00;
  • Херсонская область: 20:00 до 06:00.

Читайте также о том, что на новогодние праздники в Украине усилят меры безопасности с участием военных. За нарушение комендантского часа будут задерживать, а за запуск фейерверков предусмотрены существенные штрафы.

Ранее мы писали о том, что в августе 2025 года Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за нарушение правил военного положения, включая комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Комендантский часНовый год