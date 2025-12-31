ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Новорічна ніч з обмеженнями: як в Україні діятиме комендантська година

Середа 31 грудня 2025 12:11
UA EN RU
Новорічна ніч з обмеженнями: як в Україні діятиме комендантська година Як діятиме комендантська година у новорічну ніч в Україні (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

На Новий 2026 рік у більшості областей України час дії комендантської години не змінювали. Це зумовлено безпековою ситуацією в країні та необхідністю мінімізувати ризики для населення під час ймовірних атак.

РБК-Україна розповідає, скільки діятиме комендантська година у різних областях.

Комендантська година на Новий рік

Військові адміністрації більшості українських міст залишили в силі стандартний час дії комендантської години на Новий рік, враховуючи актуальні загрози. Є певні зміни у прифронтових громадах.

У новорічну ніч поліцейські патрулі працюватимуть у посиленому режимі. Правоохоронці закликають українців дотримуватись обмежень і своїми святкуваннями не порушувати громадський порядок. Перебувати на вулиці в цей час без спеціальних перепусток заборонено.

Нагадаємо, що в Україні лише у Закарпатській області не діють обмеження.

Київ та область - 00.00 - 5.00

У столиці не пом'якшуватимуть обмежень. КМВА заявила, що потенційна небезпека для мешканців перевищує важливість святкових заходів. Тож комендантська година діятиме від півночі до 5 ранку. Змін у графіку громадського транспорту також не передбачено.

Де також діятимуть обмеження з 00.00 до 5.00

Комендантська година діятиме:

  • Вінницька область: з 00:00 до 05:00;
  • Волинська область: 00:00 до 05:00;
  • Житомирська область: 00:00 до 05:00;
  • Івано-Франківська область: 00:00 до 05:00;
  • Тернопільська область: 00:00 до 05:00;
  • Хмельницька область: 00:00 до 05:00.
  • Рівненська область: 00:00 до 05:00;
  • Одеська область: 00:00 до 05:00;
  • Дніпропетровська область: 00:00 до 05:00.

Де комендантська година діятиме з 00.00 до 4.00

  • Кіровоградська область: 00:00 до 04:00;
  • Полтавська область: 00:00 до 04:00;
  • Черкаська область: 00:00 до 04:00.
  • Чернівецька область: 00:00 до 04:00.
  • Чернігівська область: 00:00 до 04:00.

Що з обмеженнями у фронтових областях і наближених

Найжорсткіші обмеження у фронтових регіонах та наближених до них.

Час дії комендантської години:

  • Харківська область: 23:00 до 05:00;
  • Сумська область: 23:00 до 05:00;
  • Миколаївська область: 00:00 до 05:00. У прифронтових громадах (наприклад, Очаків) може починатися раніше (23:00);
  • Запорізька область: 21:00 до 05:00, посилили обмеження у Кушугумській громаді Запорізького району та на підконтрольних Україні територіях Василівського та Пологівського районів області - комендантська година триватиме з 21:00 до 06:00. У місті Запоріжжя та районі: 23:00 - 05:00;
  • Донецька область: 21:00 до 05:00. Час може змінюватися в окремих прифронтових громадах;
  • Луганська область: 21:00 до 05:00;
  • Херсонська область: 20:00 до 06:00.

Читайте також про те, що на новорічні свята в Україні посилять заходи безпеки за участю військових. За порушення комендантської години затримуватимуть, а за запуск феєрверків передбачені суттєві штрафи.

Раніше ми писали про те, що у серпні 2025 року Кабмін схвалив законопроект, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил воєнного стану, включно з комендантською годиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Комендантська година Новий рік
Новини
Українські дрони уразили низку об'єктів росіян на окупованих територіях (відео)
Українські дрони уразили низку об'єктів росіян на окупованих територіях (відео)
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем