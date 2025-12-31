Новорічна ніч з обмеженнями: як в Україні діятиме комендантська година
На Новий 2026 рік у більшості областей України час дії комендантської години не змінювали. Це зумовлено безпековою ситуацією в країні та необхідністю мінімізувати ризики для населення під час ймовірних атак.
РБК-Україна розповідає, скільки діятиме комендантська година у різних областях.
Комендантська година на Новий рік
Військові адміністрації більшості українських міст залишили в силі стандартний час дії комендантської години на Новий рік, враховуючи актуальні загрози. Є певні зміни у прифронтових громадах.
У новорічну ніч поліцейські патрулі працюватимуть у посиленому режимі. Правоохоронці закликають українців дотримуватись обмежень і своїми святкуваннями не порушувати громадський порядок. Перебувати на вулиці в цей час без спеціальних перепусток заборонено.
Нагадаємо, що в Україні лише у Закарпатській області не діють обмеження.
Київ та область - 00.00 - 5.00
У столиці не пом'якшуватимуть обмежень. КМВА заявила, що потенційна небезпека для мешканців перевищує важливість святкових заходів. Тож комендантська година діятиме від півночі до 5 ранку. Змін у графіку громадського транспорту також не передбачено.
Де також діятимуть обмеження з 00.00 до 5.00
Комендантська година діятиме:
- Вінницька область: з 00:00 до 05:00;
- Волинська область: 00:00 до 05:00;
- Житомирська область: 00:00 до 05:00;
- Івано-Франківська область: 00:00 до 05:00;
- Тернопільська область: 00:00 до 05:00;
- Хмельницька область: 00:00 до 05:00.
- Рівненська область: 00:00 до 05:00;
- Одеська область: 00:00 до 05:00;
- Дніпропетровська область: 00:00 до 05:00.
Де комендантська година діятиме з 00.00 до 4.00
- Кіровоградська область: 00:00 до 04:00;
- Полтавська область: 00:00 до 04:00;
- Черкаська область: 00:00 до 04:00.
- Чернівецька область: 00:00 до 04:00.
- Чернігівська область: 00:00 до 04:00.
Що з обмеженнями у фронтових областях і наближених
Найжорсткіші обмеження у фронтових регіонах та наближених до них.
Час дії комендантської години:
- Харківська область: 23:00 до 05:00;
- Сумська область: 23:00 до 05:00;
- Миколаївська область: 00:00 до 05:00. У прифронтових громадах (наприклад, Очаків) може починатися раніше (23:00);
- Запорізька область: 21:00 до 05:00, посилили обмеження у Кушугумській громаді Запорізького району та на підконтрольних Україні територіях Василівського та Пологівського районів області - комендантська година триватиме з 21:00 до 06:00. У місті Запоріжжя та районі: 23:00 - 05:00;
- Донецька область: 21:00 до 05:00. Час може змінюватися в окремих прифронтових громадах;
- Луганська область: 21:00 до 05:00;
- Херсонська область: 20:00 до 06:00.
Читайте також про те, що на новорічні свята в Україні посилять заходи безпеки за участю військових. За порушення комендантської години затримуватимуть, а за запуск феєрверків передбачені суттєві штрафи.
Раніше ми писали про те, що у серпні 2025 року Кабмін схвалив законопроект, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил воєнного стану, включно з комендантською годиною.