Новогодняя ночь с ограничениями: как в Украине будет действовать комендантский час
На Новый 2026 год в большинстве областей Украины время действия комендантского часа не меняли. Это обусловлено ситуацией безопасности в стране и необходимостью минимизировать риски для населения во время вероятных атак.
РБК-Украина рассказывает, сколько будет действовать комендантский час в разных областях.
Комендантский час на Новый год
Военные администрации большинства украинских городов оставили в силе стандартное время действия комендантского часа на Новый год, учитывая актуальные угрозы. Есть определенные изменения в прифронтовых громадах.
В новогоднюю ночь полицейские патрули будут работать в усиленном режиме. Правоохранители призывают украинцев соблюдать ограничения и своими празднованиями не нарушать общественный порядок. Находиться на улице в комендантский час без специальных пропусков запрещено.
Напомним, что в Украине только в Закарпатской области не действуют ограничения.
Киев и область - 00.00 - 5.00
В столице не будут смягчать ограничений. КГВА заявила, что потенциальная опасность для жителей превышает важность праздничных мероприятий. Поэтому комендантский час будет действовать от полуночи до 5 утра. Изменения в графике общественного транспорта также не предусмотрены.
Где также будут действовать ограничения с 00.00 до 5.00
Комендантский час будет действовать:
- Винницкая область: с 00:00 до 05:00;
- Волынская область: 00:00 до 05:00;
- Житомирская область: 00:00 до 05:00;
- Ивано-Франковская область: 00:00 до 05:00;
- Тернопольская область: 00:00 до 05:00;
- Хмельницкая область: 00:00 до 05:00.
- Ровенская область: 00:00 до 05:00;
- Одесская область: 00:00 до 05:00;
- Днепропетровская область: 00:00 до 05:00.
Где комендантский час будет действовать с 00.00 до 4.00
- Кировоградская область: 00:00 до 04:00;
- Полтавская область: 00:00 до 04:00;
- Черкасская область: 00:00 до 04:00.
- Черновицкая область: 00:00 до 04:00.
- Черниговская область: 00:00 до 04:00.
Что с ограничениями в фронтовых областях и приближенных
Самые жесткие ограничения во фронтовых регионах и приближенных к ним.
Время действия комендантского часа:
- Харьковская область: 23:00 до 05:00;
- Сумская область: 23:00 до 05:00;
- Николаевская область: 00:00 до 05:00. В прифронтовых громадах (например, Очаков) может начинаться раньше (23:00);
- Запорожская область: 21:00 до 05:00, усилили ограничения в Кушугумской громаде Запорожского района и на подконтрольных Украине территориях Васильевского и Пологовского районов области - комендантский час продлится с 21:00 до 06:00. В городе Запорожье и районе: 23:00 - 05:00;
- Донецкая область: 21:00 до 05:00. Время может меняться в отдельных прифронтовых громадах;
- Луганская область: 21:00 до 05:00;
- Херсонская область: 20:00 до 06:00.
Читайте также о том, что на новогодние праздники в Украине усилят меры безопасности с участием военных. За нарушение комендантского часа будут задерживать, а за запуск фейерверков предусмотрены существенные штрафы.
Ранее мы писали о том, что в августе 2025 года Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за нарушение правил военного положения, включая комендантский час.