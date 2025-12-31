ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Новогодняя ночь с ограничениями: как в Украине будет действовать комендантский час

Среда 31 декабря 2025 12:11
UA EN RU
Новогодняя ночь с ограничениями: как в Украине будет действовать комендантский час Как будет действовать комендантский час в новогоднюю ночь в Украине (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

На Новый 2026 год в большинстве областей Украины время действия комендантского часа не меняли. Это обусловлено ситуацией безопасности в стране и необходимостью минимизировать риски для населения во время вероятных атак.

РБК-Украина рассказывает, сколько будет действовать комендантский час в разных областях.

Комендантский час на Новый год

Военные администрации большинства украинских городов оставили в силе стандартное время действия комендантского часа на Новый год, учитывая актуальные угрозы. Есть определенные изменения в прифронтовых громадах.

В новогоднюю ночь полицейские патрули будут работать в усиленном режиме. Правоохранители призывают украинцев соблюдать ограничения и своими празднованиями не нарушать общественный порядок. Находиться на улице в комендантский час без специальных пропусков запрещено.

Напомним, что в Украине только в Закарпатской области не действуют ограничения.

Киев и область - 00.00 - 5.00

В столице не будут смягчать ограничений. КГВА заявила, что потенциальная опасность для жителей превышает важность праздничных мероприятий. Поэтому комендантский час будет действовать от полуночи до 5 утра. Изменения в графике общественного транспорта также не предусмотрены.

Где также будут действовать ограничения с 00.00 до 5.00

Комендантский час будет действовать:

  • Винницкая область: с 00:00 до 05:00;
  • Волынская область: 00:00 до 05:00;
  • Житомирская область: 00:00 до 05:00;
  • Ивано-Франковская область: 00:00 до 05:00;
  • Тернопольская область: 00:00 до 05:00;
  • Хмельницкая область: 00:00 до 05:00.
  • Ровенская область: 00:00 до 05:00;
  • Одесская область: 00:00 до 05:00;
  • Днепропетровская область: 00:00 до 05:00.

Где комендантский час будет действовать с 00.00 до 4.00

  • Кировоградская область: 00:00 до 04:00;
  • Полтавская область: 00:00 до 04:00;
  • Черкасская область: 00:00 до 04:00.
  • Черновицкая область: 00:00 до 04:00.
  • Черниговская область: 00:00 до 04:00.

Что с ограничениями в фронтовых областях и приближенных

Самые жесткие ограничения во фронтовых регионах и приближенных к ним.

Время действия комендантского часа:

  • Харьковская область: 23:00 до 05:00;
  • Сумская область: 23:00 до 05:00;
  • Николаевская область: 00:00 до 05:00. В прифронтовых громадах (например, Очаков) может начинаться раньше (23:00);
  • Запорожская область: 21:00 до 05:00, усилили ограничения в Кушугумской громаде Запорожского района и на подконтрольных Украине территориях Васильевского и Пологовского районов области - комендантский час продлится с 21:00 до 06:00. В городе Запорожье и районе: 23:00 - 05:00;
  • Донецкая область: 21:00 до 05:00. Время может меняться в отдельных прифронтовых громадах;
  • Луганская область: 21:00 до 05:00;
  • Херсонская область: 20:00 до 06:00.

Читайте также о том, что на новогодние праздники в Украине усилят меры безопасности с участием военных. За нарушение комендантского часа будут задерживать, а за запуск фейерверков предусмотрены существенные штрафы.

Ранее мы писали о том, что в августе 2025 года Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за нарушение правил военного положения, включая комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Комендантский час Новый год
Новости
Украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (видео)
Украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (видео)
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем