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Зеленский пришел в Раду

Новости » Политика    29.08.2019 - 10:08
Зеленский пришел в Раду
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент пришел на первое торжественное заседание парламента нового созыва

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на первое торжественное заседание Верховной рады. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский занял место в президентской ложе парламента перед торжественным заседанием Верховной Рады девятого созыва.

На торжественном заседании также присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Петр Порошенко. Кроме того, в зале присутствуют предыдущие главы правительства, парламента, а также высшее руководство Украины.

Спикер парламента восьмого созыва Андрей Парубий открыл торжественное заседание Рады, на котором новые народные депутаты должны принять присягу.

Напомним, сегодня, 29 августа проходит первое заседание Верховной рады девятого созыва. Народные депутаты должны принять присягу. Кроме того, планируется избрание руководства парламента.

Народный депутат нового созыва от "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада 29 августа будет работать до завершения повестки дня. По его словам, утвержденная повестка дня включает в себя около 27 вопросов. Стефанчук прогнозирует, что Рада сегодня поддержит все кадровые решения: это премьер, правительство, генпрокурор, СБУ и два министра, которые назначаются президентом, а также ряд других вопросов, которые связаны с запуском сессии.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Рада
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