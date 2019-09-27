Новое заявление Трампа и падение курса доллара: новости за 27 сентября
Коллаж РБК-Украина
Президент США Дональд Трамп выступил с новые заявлением, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности, курс доллара упал до нового минимума с января 2016 года. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 27 сентября - в материале РБК-Украина
- Президент США Дональд Трамп призвал председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа уйти в отставку на фоне публикации стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент США написал в Twitter. По словам Трампа, Адам Шифф представил искаженную версию его разговора с Зеленским. «Он полностью изменил слова, чтобы все звучало ужасно, а я казался виновным", - написал Трамп.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Об этом сообщили в Офисе президента. Сообщается, что Данилюк написал заявление перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США . "Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал Данилюк на своей странице в Facebook.
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Зарплаты украинцев резко упали. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2019 года составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10971 грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
- В Украине планируют упростить порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Экономической правде" министра инфраструктуры Владислава Криклия. Сообщается, что в Украине предлагают ввести максимально простой принцип растаможки авто со ставкой в один-три доллара за "кубик". "Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три с "кубика", - говорит Криклий.
- Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает пресс-служба СБУ. Он заявил, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможной причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.
- Курс доллара упал до нового минимума с января 2016 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,08 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
- В Киеве с понедельника, 30 сентября, начнется отопительный сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). Как сообщается, 30 сентября по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отталкивала журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко и вырывала у него микрофон, когда он попытался задать вопрос Владимиру Зеленскому. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист программы "Схемы" Михаил Ткач. Позже Мендель прокомментировала инфидент.
- Олег Винник, любимец украинской публики, который угодил в серйозний скандал из-за того, что снялся в одном клипе с российскими артистами, поддержавшими аннексию Крыма, был внесен в базу данных сайта "Миротворец". Олега Винника назвали участником пропагандисткой антиукраинской акции #ВсемМир, которая направлена на перекладывание ответственности за развязывание Россией войны против Украины.
- На выходных в Украине изменится погода. В субботу, 28 сентября, погода ожидается теплая в большинстве областей, но синоптик Наталка Диденко предупредила, что на страну опустятся туманы и пройдут дожди. Стало известно, каким областям не повезет больше всех