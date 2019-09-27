Новое заявление Трампа и падение курса доллара: новости за 27 сентября

Коллаж РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп выступил с новые заявлением, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности, курс доллара упал до нового минимума с января 2016 года. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 27 сентября - в материале РБК-Украина