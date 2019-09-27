Трамп: Конгрессу представили искаженную версию разговора с Зеленским

Коллаж РБК-Украина

В связи с этим, Трамп призвал конгрессмена Адама Шиффа уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп призвал председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа уйти в отставку на фоне публикации стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент США написал в Twitter.

По словам Трампа, Адам Шифф представил искаженную версию его разговора с Зеленским.

"Адам Шифф обманным путем прочитал Конгрессу на глазах у миллионов зрителей несуществующую версию моего разговора с президентом Украины. Предполагалось, что он читал точно записанную версию разговора, но он полностью изменил слова, чтобы все звучало ужасно, а я казался виновным", - написал Трамп.

Президент США сообщил, что Адам Шифф таким образом "лгал Конгрессу и пытался обмануть американскую общественность".

"Он делает это в течение двух лет. Я призываю его немедленно уйти в отставку из Конгресса из-за этого мошенничества", - добавил американский президент.

Трамп крайне положительно охарактеризовал свой июльский телефонный разговор с Зеленским, назвав его "самым лучшим и честным".

"У меня был простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, вряд ли он мог бы быть еще лучше и честнее. А лживые СМИ и демократы, работая в команде, обманным путем выставили его в дурном свете. Он не был плохим, он был законным и очень хорошим", - написал американский лидер.

РБК-Украина писало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между Зеленским и Трампом. Разговор между президентами стал причиной объявления процедуры импичмента Дональду Трампу. Президента США обвиняли в оказании давления на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.

Также 26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника американских спецслужб, где указывалось, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Дональда Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.