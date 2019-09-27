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Интерпол объявил в розыск фигуранта дела Гандзюк

Новости » Общество    27.09.2019 - 13:23
Интерпол объявил в розыск фигуранта дела Гандзюк
Фото: Екатерина Гандзюк (РБК-Украина)

СБУ и Интерпол разыскивают Алексея Левина

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает пресс-служба СБУ.

Он сообщил, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможной причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.

"Служба безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что ими под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Отметим, карточка розыска Левина доступна на сайте Интерпола.

Интерпол объявил в розыск фигуранта дела Гандзюк

Напомним, ранее адвокат Мангера сообщал, что подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина задержали за рубежом и отпустили. По его словам, он был задержан полицией одной из стран ЕС в рамках договора о предоставлении правовой помощи по Украине.

Ранее ГПУ объяснила остановку расследования против подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и подозреваемого в организации убийства активистки Левина. В прокуратуре отметили, что остановили расследование из-за розыска Левина.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныИнтерполЕкатерина Гандзюк
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