Нова заява Трампа і падіння курсу долара: новини за 27 вересня

Колаж РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп виступив з нові заявою, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади, курс долара впав до нового мінімуму з січня 2016 року. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 27 вересня - в матеріалі РБК-Україна