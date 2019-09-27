Нова заява Трампа і падіння курсу долара: новини за 27 вересня
Колаж РБК-Україна
Президент США Дональд Трамп виступив з нові заявою, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади, курс долара впав до нового мінімуму з січня 2016 року. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 27 вересня - в матеріалі РБК-Україна
- Президент США Дональд Трамп закликав головиу спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа піти у відставку на тлі публікації стенограми його розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це президент США написав Twitter. За словами Трампа, Адам Шифф представив спотворену версію його розмови з Зеленським. "Він повністю змінив слова, щоб все звучало жахливо, а я здавався винним", - написав Трамп.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Про це повідомили в Офісі президента. Повідомляється, що Данилюк написав заяву перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США. "Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Лишаюся на роботі до рішення президента", - написав Данилюк на своїй сторінці в Facebook.
- Зарплати українців різко скоротилися. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в серпні 2019 року склала 10537 грн, що на 434 грн менше, ніж у липні (10971 грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.
- В Україні планують спростити порядок розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Економічній правді" міністра інфраструктури Владислава Криклія. Зазначається, що в Україні пропонують ввести максимально простий принцип розмитнення авто з ставкою в один-три долара за "кубик". "Ми готові на будь-які речі. Я взагалі пропоную, щоб ввести, як у Грузії, долар, два, або три з "кубика", - говорить Криклій.
- Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом здійснює міжнародний розшук підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна. Про це повідомив керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає прес-служба СБУ. Він повідомив, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності інших осіб до замовлення нападу на Гандзюк.
- Курс долара впав до нового мінімуму з січня 2016 року. Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,08 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
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- У Києві з понеділка, 30 вересня, розпочнеться опалювальний сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА). Як повідомляється, 30 вересня за індивідуальними заявками почнеться підключення теплопостачання лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.
- Прес-секретар президента України Юлія Мендель відштовхувала журналіста "Радіо Свобода" Сергія Андрушка і виривала в нього мікрофон, коли він спробував поставити запитання Володимиру Зеленському. Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач. Пізніше Мендель прокоментувала інцидент.
- Олег Винник, улюбленець української публіки, який втрапив у серйозний скандал через те, що знявся в одному кліпі з російськими артистами, які підтримали анексію Криму, був внесений в базу даних сайту "Миротворець". Олега Винника назвали учасником антиукраїнської пропагандистської акції #ВсемМир, яка спрямована на перекладання відповідальності за розв'язання Росією війни проти України.
- На вихідних в Україні зміниться погода. В суботу, 28 вересня, погода очікується тепла в більшості областей, але синоптик Наталка Діденко попередила, що на країну опустяться тумани і пройдуть дощі. Стало відомо, яким областям не пощастить більше за інших.