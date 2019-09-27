ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине раскрыли возможную формулу растаможки "евроблях"

Новости » Экономика    27.09.2019 - 12:15
В Кабмине раскрыли возможную формулу растаможки "евроблях"
Фото: Виталий Криклий (kmu.gov.ua.jpg)

Простая формула перерегистрации поможет избежать спекуляций и коррупции

В Украине планируют упростить порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Экономической правде" министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Сообщается, что в Украине предлагают ввести максимально простой принцип растаможки авто со ставкой в один-три доллара за "кубик".

"Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три с "кубика", - говорит Криклий.

По его словам, нужно вывести максимально простую формулу для перерегистрации авто на иностранных номерах. Это позволит избежать спекуляций и коррупции.

Он убежден, что простые и примитивные алгоритмы значительно упростят жизнь автомобилистов и позволят отказаться от послушания разных оценщиков, ведь там, где начинается "тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция".

При этом он замечает, что реализовать такой план очень сложно с точки зрения Министерства финансов. Дело в том, что все поступления от растаможки "евроблях" и других автомобилей уже заложены в бюджет, но потом за эти средства строятся дороги и финансируется медицина с образованием.

Поэтому Криклий замечает, что только в сотрудничества Министерства инфраструктуры с Министерством финансов возможно вывести рациональную формулу.

Напомним, в Украине планировали изменить порядок растаможки "евроблях". Как отметил Криклий, министерство выступает за максимальное упрощение всех процессов.

Как сообщает РБК-Украина, 12 сентября Верховная рада Украины отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца.

Экологический террор: что происходит с "евробляхами" в Украине Глава Таможни предложил фиксированную цену за растаможку старых "евроблях"
Новости Украины инфраструктураевробляхи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь