Данилюк написал заявление об отставке

Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Об этом сообщили в Офисе президента.

Сообщается, что Данилюк написал заявление перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США .

"Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", - говорится в сообщении.

Отметим ранее ряд СМИ сообщали о том, что Данилюк уходит в отставку. Сам глава СНБО иронично отреагировал на опубликованную информацию и спросил у своих подписчиков в Facebook, есть ли идеи относительно его трудоустройства.

В комментарии РБК-Украина в СНБО изначально не подтверждали информацию об отставке Данилюка.

"Мы знаем об информации, которая появилась в СМИ. Сейчас Александр Данилюк есть на рабочем месте и работает. Это все, что мы можем сказать. Спасибо за понимание", - сообщили в пресс-службе СНБО.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 28 мая.

РБК-Украина также сообщало, что 24 сентября Сергей Князев заявил, что уходит в отставку с должности главы Национальной полиции. Он был на этом посту около 1,5 лет. Позже Князева назначили на должность советника министра и члена коллегии МВД.