Новое имя для Facebook и летающий мотоцикл. Главное из мира технологий

Американская компания Facebook Inc. сменила название на Meta, чтобы подчеркнуть свою новую миссию. В Японии представили летающий мотоцикл, а Microsoft готовится выпустить Windows 11 для слабых ноутбуков.

Вышла стабильная macOS 12 Monterey

Стабильная версия новой операционной системы для Mac - macOS 12 Monterey - стала доступна для пользователей, ее можно загрузить бесплатно. Система поддерживается устройствами 2015 года и младше. То есть владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут обновиться.

Основные нововведения:

функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и iPad

переработанный браузер Safari с опцией группировки вкладок

поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime

опция "Короткая заметка" для быстрой записи идей и мыслей вне зависимости от запущенного приложения

Facebook сменил название

Компания Facebook американского миллиардера Марка Цукерберга сменила название на Meta. Ребрендинг касается материнской компании, социальная сеть останется с прежним именем.

Цукерберг объявил, что сосредоточится на создании так называемой метавселенной - со своими продуктами виртуальной и дополненной реальности, а также умными очками.

Meta уже анонсировала выпуск смарт-часов в следующем году. Они помогут следить за состоянием здоровья, общаться с людьми и следить за прогрессом при занятиях фитнесом. Данный гаджет является первым в будущей линейки продуктов для метавселенной.

Windows 11 SE для слабых ноутбуков

Microsoft готовит к релизу версию операционной системы Windows 11 SE для слабых ноутбуков. Ожидается, что она будет представлена до конца года вместе с бюджетным ноутбуком Surface.

Системные требования урезанной Windows 11 SE не приводятся. А что касается нового Surface, то он будет массово поставляться в учебные заведения по контракту. Он будет построен на базе процессора Intel Celeron N4120 и иметь в распоряжении 8 Гб оперативной памяти. Дисплей составит 11,6 дюйма с разрешением 1366x768 пикселей.

Маск стал самым богатым в истории

Миллиардер Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. После того как капитализация Tesla впервые превысила 1 трлн долларов, его состояние достигло 271,3 млрд и продолжает расти.

Еще в начале сентября капитал Маска оценивался в 190,5 млрд долларов. На тот момент самым богатым человеком мира был основатель Amazon Джефф Безос, опередивший Маска на 10,5 млрд долларов.

В Японии показали летающий мотоцикл

Японская венчурная компания A.L.I. Technologies представила ховербайк - летающий мотоцикл. Он может подниматься в воздух благодаря шести винтам. Ховербайк работает на двигателе внутреннего сгорания и электромоторах, которые позволяют ему совершать полеты длительностью до 40 минут.

Стоимость составляет около 680 000 долларов, компания уже собирает заказы. Предполагается, что такой ховербайк можно будет использовать во время стихийных бедствий.

Китай протестирует сборку космического мусора на орбите

Китай вывел на орбиту специальный спутник Shijian-21 для уборки космического мусора вокруг Земли. Его протестируют на предмет использования технологий предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве.

Украинский спутник "Сич-2-30" обзавелся орбитой и частотой

Украинский спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту. Это нужно для его эксплуатации после запуска в космос.

Получение частотно-орбитального ресурса позволит защитить спутник от возможных вредных радиопомех на международном уровне. Запуск планируется на декабрь 2021 года. Спутник выведут на орбиту с помощью ракеты американской компании SpaceX.