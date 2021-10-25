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Украинский спутник "Сич-2-30" получил собственную частоту и орбиту: почему это важно

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 16:27
Украинский спутник "Сич-2-30" получил собственную частоту и орбиту: почему это важно Фото: спутник "Сич-2-30" получил частоту и орбиту (space.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту. Получение частотно-орбитального ресурса необходимо для эксплуатации спутника после его запуска на орбиту Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский государственный центр радиочастот.

Технические эксперты проверили заявку Украины на соответствие требованиям и выдали положительное решение, которое опубликовали 19 октября в Международном информационном циркуляре частот.

"Завершение процесса регистрации частотно-орбитального ресурса для спутника "Сич-2-30" является важным шагом для осуществления запуска украинского космического аппарата дистанционного зондирования Земли", - заявил директор научно-методического департамента УГЦР Владимир Корсак.

По его словам, получение частотно-орбитального ресурса позволяет Украине осуществлять надлежащую международную правовую защиту частот спутника от возможных вредных радиопомех.

Запуск спутника "Сич-2-30" планируется на декабрь 2021 года. Спутник выведут на орбиту с помощью ракеты американской компании SpaceX.

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