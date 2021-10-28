Больше не Facebook. Цукерберг объявил о переименовании компании
Фото: Марк Цукерберг представил новое название Facebook (кадр по презентации)
Американский миллиардер Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook. Отныне компания будет иметь название Meta.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеопрезентацию.
Название Meta должно отражать новое направление, в котором планирует работать компания. Это создание так называемой метавселенной. Компания собирается создавать собственные продукты виртуальной и дополненной реальности, а также умные очки.
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