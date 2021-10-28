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Больше не Facebook. Цукерберг объявил о переименовании компании

Новина українською →
США, Четверг 28 октября 2021 21:27
Больше не Facebook. Цукерберг объявил о переименовании компании Фото: Марк Цукерберг представил новое название Facebook (кадр по презентации)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский миллиардер Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook. Отныне компания будет иметь название Meta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеопрезентацию.

Название Meta должно отражать новое направление, в котором планирует работать компания. Это создание так называемой метавселенной. Компания собирается создавать собственные продукты виртуальной и дополненной реальности, а также умные очки.

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