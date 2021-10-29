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Meta выпустит собственные часы: появилось фото

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Калифорния, Пятница 29 октября 2021 13:26
Meta выпустит собственные часы: появилось фото Фото: Meta выпустит собственные часы (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Meta, ранее Facebook, выпустит собственные часы. Появилось первое фото.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

У гаджета закругленный экран и фронтальная камера в "челке" внизу экрана. Ремешок здесь съемный, а кнопка предназначена для управления устройством.

Meta выпустит собственные часы: появилось фото

Функции часов

Гаджет поможет:

  • следить за состоянием здоровья,
  • общаться с близкими людьми,
  • следить за прогресом при занятиях фитнесом.

Гаджет также пригодится для видеозвонков, что входит в замысел Meta по созданию собственной линейки продуктов для метавселенной.

Когда выпустят часы

Ранее сообщалось, что часы будет выпущены в 2022 году и пока нет уточняющих сведений на этот счет.

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