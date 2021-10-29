Meta выпустит собственные часы: появилось фото
Фото: Meta выпустит собственные часы (GettyImages)
Meta, ранее Facebook, выпустит собственные часы. Появилось первое фото.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.
У гаджета закругленный экран и фронтальная камера в "челке" внизу экрана. Ремешок здесь съемный, а кнопка предназначена для управления устройством.
Функции часов
Гаджет поможет:
- следить за состоянием здоровья,
- общаться с близкими людьми,
- следить за прогресом при занятиях фитнесом.
Гаджет также пригодится для видеозвонков, что входит в замысел Meta по созданию собственной линейки продуктов для метавселенной.
Когда выпустят часы
Ранее сообщалось, что часы будет выпущены в 2022 году и пока нет уточняющих сведений на этот счет.