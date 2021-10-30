Нове ім'я для Facebook і літаючий мотоцикл. Головне зі світу технологій

Американська компанія Facebook Inc. змінила назву на Meta, щоб підкреслити свою нову місію. У Японії представили мотоцикл, що літає, а Microsoft готується випустити Windows 11 для слабких ноутбуків.

Вийшла стабільна macOS 12 Monterey

Стабільна версія нової операційної системи для Mac - macOS 12 Monterey - стала доступною для користувачів, її можна завантажити безплатно. Система підтримується пристроями 2015 року та молодше. Тобто власники MacBook Pro 2013 та 2014, MacBook Air 2013 та 2014, MacBook 2015 та iMac 2014 не зможуть оновитися.

Основні нововведення:

функція Universal Control для швидкого перемикання між Mac та iPad

перероблений браузер Safari з опцією групування вкладок

підтримка просторового аудіо, портретного режиму та ізоляції голосу у FaceTime

опція "Коротка нотатка" для швидкого запису ідей та думок незалежно від запущеного додатка

Facebook змінив назву

Компанія Facebook американського мільярдера Марка Цукерберга змінила назву на Meta. Ребрендинг стосується материнської компанії, соціальна мережа залишиться з нинішнім ім'ям.

Цукерберг оголосив, що зосередиться на створенні так званого метавсесвіту - зі своїми продуктами віртуальної та доповненої реальності, а також розумними окулярами.

Meta вже анонсувала випуск смарт-годинника наступного року. Вони допоможуть стежити за станом здоров'я, спілкуватися з людьми та стежити за прогресом під час занять фітнесом. Даний гаджет є першим у майбутній лінійці продуктів для метавсесвіту.

Windows 11 SE для слабких ноутбуків

Microsoft готує до релізу версію Windows 11 SE для слабких ноутбуків. Очікується, що вона буде представлена ​​до кінця року разом із бюджетним ноутбуком Surface.

Системні вимоги урізаної Windows 11 SE не наводяться. А щодо нового Surface, то він масово поставлятиметься до навчальних закладів за контрактом. Він буде побудований на базі процесора Intel Celeron N4120 і матиме 8 Гб оперативної пам'яті. Дисплей складе 11,6 дюйма з роздільною здатністю 1366x768 пікселів.

Маск став найбагатшим в історії

Мільярдер Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії. Після того, як капіталізація Tesla вперше перевищила 1 трлн доларів, його статки досягли 271,3 млрд і продовжують зростати.

Ще на початку вересня капітал Маска оцінювався у 190,5 млрд доларів. На той момент найбагатшою людиною світу був засновник Amazon Джефф Безос, який випередив Маска на 10,5 млрд доларів.

У Японії показали літаючий мотоцикл

Японська венчурна компанія A.L.I. Technologies представила ховербайк – літаючий мотоцикл. Він може підійматися у повітря завдяки шести гвинтам. Ховербайк працює на двигуні внутрішнього згоряння та електромоторах, які дозволяють йому здійснювати польоти тривалістю до 40 хвилин.





Вартість складає близько 680 тисяч доларів, компанія вже збирає замовлення. Передбачається, що такий ховербайк можна буде використовувати під час стихійного лиха.

Китай протестує збирання космічного сміття на орбіті

Китай вивів на орбіту спеціальний супутник Shijian-21 для збирання космічного сміття навколо Землі. Його протестують щодо використання технологій запобігання утворенню космічного сміття в навколоземному просторі.

Український супутник "Січ-2-30" обзавівся орбітою та частотою

Український супутник "Січ-2-30" отримав від Міжнародної спілки електрозв'язку власну орбіту та частоту. Це потрібно для його експлуатації після запуску в космос.

Отримання частотно-орбітального ресурсу дозволить захистити супутник від можливих шкідливих перешкод на міжнародному рівні. Запуск планується на грудень 2021 року. Супутник виведуть на орбіту за допомогою ракети компанії SpaceX.