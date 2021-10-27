Microsoft может выпустить Windows 11 SE для слабых ноутбуков
Фото: Microsoft может выпустить Windows 11 SE для слабых ноутбуков (Getty Images)
Компания Microsoft может выпустить новую версию операционной системы Windows 11. Она будет предназначена для слабых ноутбуков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на XDA-Developers.
Вместе с новой операционно системой компания также может выпустить недорогой ноутбук, который будет массово поставляться в учебные заведения по контракту.
Отмечается, что новый ноутбук Surface будет иметь соответствующие характеристики:
- процессор - Intel Celeron N4120;
- оперативная память - 8 Гб;
- дисплей - 11,6 дюйма с разрешением 1366x768 пикселей;
- разъем для наушников, 3 интерфейса для USB Type-A и 1 для USB Type-C.
Вероятно, что Microsoft презентует операционную систему и ноутбук до конца текущего года.