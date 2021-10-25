Apple выпустила macOS Monterey: что нового
Фото: Apple выпустила macOS 12 Monterey (apple.com)
Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac - macOS 12 Monterey. Пользователи могут загрузить ее бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple.com.
Релиз новой ОС для компьютеров Mac состоялся 25 октября.
Главными нововведениями системы стали:
- Функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad.
- Обновлённый браузер Safari с переработанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам.
- Новая система оповещений с рекомендациями об отключении уведомлений, на которые пользователь реже всего обращает внимание.
- Поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime.
- Функция "Фокусирование", которая позволяет эффективнее сосредоточиваться на выполнении задач.
- Поддержка AirPlay.
- Опция "Короткая заметка" для быстрой записи идей и мыслей вне зависимости от запущенного приложения.
Владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.