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Apple выпустила macOS Monterey: что нового

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Понедельник 25 октября 2021 23:45
Apple выпустила macOS Monterey: что нового Фото: Apple выпустила macOS 12 Monterey (apple.com)
Автор: Артур Родивилов

Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac - macOS 12 Monterey. Пользователи могут загрузить ее бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple.com.

Релиз новой ОС для компьютеров Mac состоялся 25 октября.

Главными нововведениями системы стали:

  • Функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad.
  • Обновлённый браузер Safari с переработанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам.
  • Новая система оповещений с рекомендациями об отключении уведомлений, на которые пользователь реже всего обращает внимание.
  • Поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime.
  • Функция "Фокусирование", которая позволяет эффективнее сосредоточиваться на выполнении задач.
  • Поддержка AirPlay.
  • Опция "Короткая заметка" для быстрой записи идей и мыслей вне зависимости от запущенного приложения.

Владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.

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