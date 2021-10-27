Японская компания представила летающий мотоцикл

Японская венчурная компания A.L.I. Technologies представила ховербайк, или летающий мотоцикл. Это транспортное средство, конструктивно похожее на мотоцикл и способное перемещаться по воздуху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Сообщается, что пилотируемый летательный аппарат продемонстрировали на одном из автодромов в Токио. Компания уже начала принимать заказы на его поставку.

Ховербайк может подниматься в воздух благодаря шести винтам. Он работает на двигателе внутреннего сгорания и электромоторах, которые позволяют ему совершать полеты длительностью до 40 минут.

Стоимость ховербайка составляет около 680 000 долларов, но в настоящее время использовать такое транспортное в Японии запрещено. По словам президента компании Катано Дайсукэ, A.L.I. Technologies стремились создать удобную машину, которой легко управлять.

Предполагается, что такой ховербайк можно будет использовать во время стихийных бедствий.