Новий збій у "Київстарі" та анонс засідання Ради Україна-НАТО: новини за 20 грудня

У "Київстарі" знову були перебої

Проблеми знову спостерігаються у роботі "Київстару" вранці 20 грудня. Користувачі нарікали на відсутність зв'язку.

Також абоненти не могли перевірити рахунок набравши комбінацію. Тому компанія радила користуватися мобільним додатком або дзвонити на гарячу лінію.

Рада Україна-НАТО вперше пройде на рівні начальників збройних сил: названо дату

Раду Україна-НАТО вперше з її заснування проведуть на рівні начальників збройних сил. Це відбудеться в січні 2024 року в рамках засідання військового комітету Альянсу.

Засідання військового комітету - найвищого військового органу НАТО - запланували на 17-18 січня.

Чи мобілізують зараз 18-річних: що кажуть у ЗСУ

Мобілізація 18-річних чоловіків в Україні наразі не проводиться. Але на військовий облік вони мають стати з 17 років, заявив в інтерв'ю РБК-Україна начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років - ще коли юнаки навчаються у школі: вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП", - сказав він.

Зеленський призначив свого представника у Раді

Президент України Володимир Зеленський призначив свого нового представника у Верховній раді. Ним стала нардеп Галина Михайлюк.

У Сенаті США зробили заяву про допомогу Україні: до кінця 2023-го її не ухвалять

Спільну заяву про те, що допомогу Україні не вдасться схвалити до кінця року, зробили лідери демократичної більшості та республіканської меншості у Сенаті США Чак Шумер та Мітч Макконнелл. За їхніми словами, демократи та республіканці "досягають обнадійливого прогресу" щодо угоди про безпеку кордону.

Сенатори зазначають, що шукатимуть спосіб вирішити питання кордону та фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

У Криму прилетіло центром космічного зв'язку Росії, є руйнування, - ЗМІ

Вранці, 20 грудня, на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Нібито прилетіло по центру далекого космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.

СБУ оголосила підозру главі ЦВК Росії за проведення "виборів" в Україні

Українські правоохоронці оголосили підозру голові Центральної виборчої комісії Росії Еллі Памфіловій за проведення незаконних "виборів" в Україні.

За даними слідства, чиновниця організувала масштабну фальсифікацію "результатів" незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени цього року.

Данилов назвав чотири умови для поновлення авіасполучення в Україні

Відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням. Для цього необхідно виконати низку умов, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"По-перше, це захист тих аеропортів, де буде вирішено розпочати користування літаками. По-друге, має бути готова інфраструктура. Повинен бути обов'язково задіяний механізм страхування, бо без страховок ніхто цього робити не буде. Ну і компанія, яка візьметься робити перельоти, це також питання", - пояснив він.