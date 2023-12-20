Рада Україна-НАТО вперше пройде на рівні начальників збройних сил: названо дату

Раду Україна-НАТО вперше з її заснування проведуть на рівні начальників збройних сил. Це відбудеться у січні 2024 року у рамках засідання військового комітету Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Засідання військового комітету - найвищого військового органу НАТО - запланували на 17-18 січня. Участь візьмуть начальники збройних сил країн-союзників, а також їхній колега зі Швеції. Засідання відбудеться під головуванням голови військового комітету адмірала Роба Бауера.

Під час першого дня планується, що начальники ЗС проведуть низку засідань, на яких, зокрема, обговорять питання оборонної промисловості, оперативної сумісності, дорожню карту щодо адаптації до поточних та майбутніх загроз, протиповітряну та протиракетну оборону.

Також учасники дадуть додаткові вказівки та рекомендації щодо військового стримування та оборонних пріоритетів НАТО.

"На останньому засіданні першого дня начальники ЗС вперше зустрінуться у форматі Ради НАТО-Україна. Вони обговорять агресивну війну Росії проти України, ситуацію на місцях, а також подальшу підтримку України з боку НАТО та союзників", - уточнюють в Альянсі.

На другий день планується, що учасники засідання зустрінуться з колегами з Австралії, Австрії, Ірландії, Нової Зеландії, Швейцарії, Японії та Кореї.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО - це форум, у рамках якого можуть відбуватися консультації між нашою країною та країнами-членами Північноатлантичного альянсу на різних рівнях.

Ключовими предметами обговорення таких засідань є питання безпеки, зокрема війна Росії проти України.

Рада Україна-НАТО вже проходила на рівні міністрів закордонних справ. Остання зустріч відбулася 29 листопада, в її ході наша країна отримала рекомендації щодо вступу до Альянсу.