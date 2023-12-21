Новый сбой в "Киевстаре" и анонс заседания Совета Украина-НАТО: новости за 20 декабря

В "Киевстаре" снова были перебои

Проблемы снова наблюдаются в работе "Киевстар" утром 20 декабря. Пользователи жаловались на отсутствие связи.

Также абоненты не могли проверить счет, набрав комбинацию. Поэтому компания советовала пользоваться мобильным приложением или звонить на "горячую линию".

Совет Украина-НАТО впервые пройдет на уровне начальников вооруженных сил: названа дата

Совет Украина-НАТО впервые с его основания проведут на уровне начальников вооруженных сил. Это произойдет в январе 2024 года в рамках заседания военного комитета Альянса.

Заседание военного комитета - высшего военного органа НАТО - запланировали на 17-18 января.

Мобилизуют ли сейчас 18-летних: что говорят в ВСУ

Мобилизация 18-летних мужчин в Украине пока не проводится. Но на воинский учет они должны встать с 17 лет, заявил в интервью РБК-Украина начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Приписка к призывным участкам происходит вообще с семнадцати лет - еще когда юноши учатся в школе: они проходят первичное медицинский осмотр и, соответственно, уже становятся на военный учет в своих ТЦК и СП", - сказал он.

Зеленский назначил своего представителя в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной раде. Им стала нардеп Галина Михайлюк.

В Сенате США сделали заявление о помощи Украине: до конца 2023-го ее не примут

Совместное заявление о том, что помощь Украине не удастся одобрить до конца года, сделали лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл. По их словам, демократы и республиканцы "достигают обнадеживающего прогресса" по соглашению о безопасности границы.

Сенаторы отмечают, что будут искать способ решить вопросы границы и финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В Крыму прилетело по центру космической связи России, есть разрушения, - СМИ

Утром, 20 декабря, на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Якобы прилетело по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.

СБУ объявила подозрение главе ЦИК России за проведение "выборов" в Украине

Украинские правоохранители объявили подозрение главе Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой за проведение незаконных "выборов" в Украине.

По данным следствия, чиновница организовала масштабную фальсификацию "результатов" незаконных выборов на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей осенью этого года.

Данилов назвал четыре условия для возобновления авиасообщения в Украине

Возобновления авиасообщения в Украине является важным вопросом. Для этого необходимо выполнить ряд условий, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Во-первых, это защита тех аэропортов, где будет решено начать пользование самолетами. Во-вторых, должна быть готова инфраструктура. Должен быть обязательно задействован механизм страхования, потому что без страховок никто этого делать не будет. Ну и компания, которая возьмется делать перелеты, это тоже вопрос", - разъяснил он.