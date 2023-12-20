У Сенаті США зробили заяву щодо допомоги Україні: до кінця 2023-го її не приймуть

Лідери Сенату США зробили заяву щодо допомоги Україні. Вони вважають, що фінансування не зможуть ухвалити до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенаторів та Reuters.

Спільну заяву зробили лідери демократичної більшості та республіканської меншості в Сенаті США Чак Шумер та Мітч Макконнелл. За їх словами, демократи та республіканці "досягають обнадійливого прогресу" щодо угоди про безпеку кордону.

Сенатори наголошують, що шукатимуть спосіб розв'язати питання кордону і фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Сенат не залишить ці виклики національної безпеки без відповіді. Поки переговорники розв'язують питання, що залишилися, ми сподіваємося, що їхні зусилля дозволять Сенату вжити швидких заходів щодо додаткового документа з національної безпеки на початку нового року", - йдеться у спільній заяві.

Шумер, якого цитує Reuters, напередодні заявив, що переговорники і Білий дім продовжать працювати над угодою.

"Наші учасники переговорів працюватимуть дуже, дуже старанно протягом періоду грудневих і січневих канікул, і наша мета - досягти чогось, як тільки ми повернемося", - сказав лідер демократів у Сенаті.

Член Палати представників США від республіканців Джон Тун також заявив, що угоди не буде досягнуто раніше січня.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

Також відомо, що у США точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що США не зрадять Україну, а фінансування допомоги буде ухвалене.