Новий закон про НАБУ і САП: Зеленський розказав, за якою ознакою відправлятимуть на поліграф
Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий законопроєкт щодо НАБУ і САП передбачає проходження детектора брехні для осіб, які мають родичів з Росії.
Про це заявив президент під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.
"Підготували законопроект, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів", - заявив Зеленський.
Він зауважив, що є нові норми в цьому законопроекті, які будуть застосовуватись, як захист від впливу Російської Федерації, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ.
"Мова зокрема про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів, це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з Росії або в Росії. Є пропозиція, що раз на два роки вони будуть проходити детектор. Всі правоохоронці і всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах", - наголосив він.
Примітно, що раніше президент не уточнював, що детектор брехні буде застосовуватись до осіб, які мають родичів з Росії або в Росії. Ба більше, в тексті законопроекту це теж не зазначено.
Закон про НАБУ і САП
Нагадаємо, що цього тижня Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво обмежує повноваження НАБУ та САП, але розширює функції генерального прокурора.
Президент Володимир Зеленський підписав документ 22 липня, а вже наступного дня той набрав чинності.
Це рішення викликало активну реакцію громадськості. Через що у різних містах України відбулися акції протесту.
Головне управління розвідки України попередило про те, що російські спецслужби можуть використати ситуацію для дестабілізації. Зокрема й через спроби спровокувати конфлікти під час протестів.
У Центрі протидії дезінформації тим часом зауважили, що російська пропаганда вже маніпулює інформацією щодо мітингів. Окупанти серед іншого публікують змінені зображення, намагаючись створити враження, що акції спрямовані безпосередньо проти президента.
На таку провокацію вже повелась ультраправа республіканка Марджорі Тейлор Грін.
Грін на своїй сторінці в Х заявила, що люди вийшли на вулиці нібито проти президента Володимира Зеленського і його відмови закінчити війну в Україні.
Втім українці швидко спростували ці заяви.
Тим часом у спеціальному роз’яснювальному матеріалі видання РБК-Україна проаналізували суперечливі положення закону та пояснили, які альтернативні варіанти пропонує глава держави.
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