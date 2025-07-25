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Новый закон о НАБУ и САП: Зеленский рассказал, по какому признаку будут отправлять на полиграф

Украина, Пятница 25 июля 2025 10:00
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Новый закон о НАБУ и САП: Зеленский рассказал, по какому признаку будут отправлять на полиграф Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый законопроект по НАБУ и САП предусматривает прохождение детектора лжи для лиц, имеющих родственников из России.

Об этом заявил президент во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

"Подготовили законопроект, который базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов", - заявил Зеленский.

Он отметил, что есть новые нормы в этом законопроекте, которые будут применяться, как защита от влияния Российской Федерации, прежде всего из-за кейсов, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ.

"Речь в частности о детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов, правоохранительных органов, это и Нацполиция, и ГБР, которые имеют родственников из России или в России. Есть предложение, что раз в два года они будут проходить детектор. Все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях", - подчеркнул он.

Примечательно, что ранее президент не уточнял, что детектор лжи будет применяться к лицам, которые имеют родственников из России или в России. Более того, в тексте законопроекта это тоже не указано.

Закон о НАБУ и САП

Напомним, что на этой неделе Верховная Рада приняла закон, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП, но расширяет функции генерального прокурора.

Президент Владимир Зеленский подписал документ 22 июля, а уже на следующий день тот вступил в силу.

Это решение вызвало активную реакцию общественности. Из-за чего в разных городах Украины прошли акции протеста.

Главное управление разведки Украины предупредило о том, что российские спецслужбы могут использовать ситуацию для дестабилизации. В том числе и из-за попыток спровоцировать конфликты во время протестов.

В Центре противодействия дезинформации тем временем отметили, что российская пропаганда уже манипулирует информацией о митингах. Оккупанты среди прочего публикуют измененные изображения, пытаясь создать впечатление, что акции направлены непосредственно против президента.

На такую провокацию уже повелась ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин.

Грин на своей странице в Х заявила, что люди вышли на улицы якобы против президента Владимира Зеленского и его отказа закончить войну в Украине.

Впрочем украинцы быстро опровергли эти заявления.

Тем временем в специальном разъяснительном материале издания РБК-Украина проанализировали противоречивые положения закона и объяснили, какие альтернативные варианты предлагает глава государства.

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