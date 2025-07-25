Новый закон о НАБУ и САП: Зеленский рассказал, по какому признаку будут отправлять на полиграф

"Подготовили законопроект, который базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов", - заявил Зеленский.

Он отметил, что есть новые нормы в этом законопроекте, которые будут применяться, как защита от влияния Российской Федерации, прежде всего из-за кейсов, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ.

"Речь в частности о детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов, правоохранительных органов, это и Нацполиция, и ГБР, которые имеют родственников из России или в России. Есть предложение, что раз в два года они будут проходить детектор. Все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях", - подчеркнул он.

Примечательно, что ранее президент не уточнял, что детектор лжи будет применяться к лицам, которые имеют родственников из России или в России. Более того, в тексте законопроекта это тоже не указано.