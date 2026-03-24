Новий верховний лідер Ірану погодився на переговори зі США, - ЗМІ

За словами джерел видання, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі передав спеціальному посланцю президента США Стіву Віткоффу, що новий верховний лідер схвалив переговорний процес.

"Я тут після того, як ми отримали згоду та благословення Моджтаби Хаменеї закрити це питання якомога швидше, якщо наші умови будуть виконані", - цитує видання дипломатичні джерела.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що дав розпорядження призупинити удари по енергетичній інфраструктурі Ірану строком на 5 днів.

Згідно з інформацією, в останні два дні США та Іран провели переговори щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході. Трамп зазначив, що переговори триватимуть протягом тижня.

При цьому іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран не веде прямі переговори зі США щодо врегулювання конфлікту, а заяви президента США нібито є частиною зусиль щодо зниження цін на енергоносії та виграшу часу для реалізації його військових планів.

За даними Reuters, США контактують зі спікером парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібафом. Втім, сам Галібаф це заперечив і наголосив, що підтримує верховного лідера країни.