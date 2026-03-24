США шукають нового лідера Ірану: Politico назвало головного кандидата

Адміністрація президента США розглядає спікера парламенту Ірану Мохаммад Багера Галібафа як потенційного партнера для переговорів і, можливо, навіть нового лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами джерел видання, однією з ключових фігур, яку в Білому домі розглядають для майбутніх переговорів, став 64-річний спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Попри напружену риторику з боку Галібафа, який раніше робив жорсткі заяви на адресу США, у Вашингтоні його розглядають як прагматичного політика, з яким можна вести справи.

Співрозмовники видання зазначили, що жодних рішень щодо Галібафа ще не прийнято. В адміністрації президента, додали вони, хочуть провести "стрес-тестування кількох кандидатів".

Для Дональда Трампа ключовим пріоритетом залишається економічна стабільність.

Зокрема, адміністрація США утримується від атак на стратегічно важливі об’єкти, як-от острів Харг, що є основним центром експорту іранської нафти.

Мета - знайти компроміс із майбутнім іранським керівництвом, яке запропонувало б стабільні постачання енергоресурсів в обмін на можливість зберегти внутрішній політичний контроль.

У цьому списку кандидатів, за словами джерел видання, немає сина останнього шаха Ірану Рези Пехлеві.

Білий дім, як розповіли співрозмовники Politico, розглядає для Ірану "венесуельський сценарій", за яким до влади приходить політик, який користується підтримкою в країні та водночас є лояльним до Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа не вважає, що Пехлеві матиме якусь легітимність в Ірані.

"Галібаф - квінтесенція інсайдера: амбітний та прагматичний, але водночас фундаментально відданий збереженню ісламістського порядку в Ірані. Це робить його малоймовірним кандидатом, який запропонує Вашингтону якісь суттєві поступки", - розповів старший аналітик з питань Ірану в Міжнародній кризовій групі.