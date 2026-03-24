Іран звинувачує США та Ізраїль в атаці на енергосистему, - ЗМІ

12:25 24.03.2026 Вт
2 хв
Внаслідок ударів було пошкоджено газопровід та газопостачальні об’єкти
aimg Валерій Ульяненко
Іран звинувачує США та Ізраїль в атаці на енергосистему, - ЗМІ Ілюстративне фото: США та Ізраїль атакували енергосистему Ірану (Getty Images)

Іранські ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по енергетичній інфраструктурі в містах Ісфахан та Хорремшахр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Читайте також: Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою

Видання з посиланням на інформагентство Fars повідомляє, що внаслідок обстрілу було пошкоджено газопостачальні об’єкти та газопровід, загиблих немає.

Зазначається, що в Ісфахані постраждали будівля управління газопостачанням та станція зниження тиску газу, що спричинило пошкодження частини об’єктів і сусідніх будинків.

У Хорремшахрі ракета влучила в район газопроводу, проте інформація про загиблих не надходила.

Електропостачання в Хорремшахрі залишається безперебійним, даних про перебої в Ісфахані поки не надходило.

Нагадаємо, Трамп після переговорів з Іраном доручив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни. Він заявив, що протягом останніх двох днів Вашингтон і Тегеран провели "дуже плідні та конструктивні переговори" щодо врегулювання конфлікту.

Пізніше Іранські ЗМІ спростували заяву Трампа і повідомили, що жодних переговорів між Тегераном і Вашингтоном не проводилося. МЗС Ірану стверджує, що президент США просто "намагається виграти час, поки тривають регіональні зусилля з деескалації".

Згідно з даними агентства Reuters, США ведуть переговори зі спікером парламенту Ірану Мохаммадбагер Галібаф. Сам Галібаф, коментуючи ці повідомлення, заперечив факт будь-яких контактів із Вашингтоном та наголосив, що продовжує підтримувати верховного лідера Ірану.

Зазначимо, 23 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран "дуже хоче укласти угоду" і це може статися протягом п'яти днів або раніше.

Він наголосив, що останні переговори з Іраном відбулися минулої ночі. За словами Трампа, Іран має "представників", з якими вела переговори адміністрація президента США.

Ігнат назвав особливості та цілі нічної атаки РФ
Ігнат назвав особливості та цілі нічної атаки РФ
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади